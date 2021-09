Ohisalo Elokapinan mielenosoituksesta: Ei mikään ryhmä ole lain yläpuolella

Eduskuntatalon ulkopuolella mieltään osoittava ympäristöliike Elokapina kuumensi tunteita vielä eduskunnan kyselytunnillakin. Oppositiosta niin perussuomalaiset kuin kokoomuskin tivasivat sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr.) kantaa siihen, hyväksyykö hän vai ei Elokapinan mielenosoituksen.

Ohisalo ei tähän heti suoraa vastausta antanut, mutta lopulta hän sanoi, että ”ei mikään ryhmä ole lain yläpuolella”.

– Tässä salissakin on ihmisiä, jotka ovat varmasti myös itse omassa elämässään nähneet sen, että ihan yhtä lailla lait koskevat kansanedustajia, mielenosoittajia, joka ikistä ihmistä tuolla kentällä ja kaduilla. Tästä ei ole mitään epäselvyyttä, Ohisalo sanoi ja totesi poliisin keskiviikkona vetäneen rajan siihen, missä se katsoo lakia rikotun.

Poliisi totesi Elokapinan keskiviikkoisen mielenosoituksen laittomaksi, koska se tukki ajoradan. Poliisi otti kiinni yli 140 ihmistä.

– Luotan siihen, että kentällä poliisi toimii ammattimaisesti lakeja oikein tulkiten, Ohisalo sanoi.

Vielä suoremmin hän tuomitsi laittomuudet sen jälkeen, kun kokoomuksen Ben Zyskowicz moitti hänen kiemurteluaan asiassa kiusalliseksi.

– Eilen (keskiviikkona) poliisi on tehnyt sen tulkinnan, että lain raja on mennyt rikki. Se on laitonta ja se on tuomittavaa. Niin, kyllä. Oliko tässä vielä jotain, joka jäi epäselväksi. Laiton on laitonta.

Rauhanomainen mielenosoittaminen osa demokratiaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan toisti, ettei hän itse eikä hallitus hyväksy laitonta toimintaa.

Sekä Ohisalo että Marin kuitenkin painottivat, että rauhanomainen mielenosoittaminen on osa demokratiaa.

Elokapina osoitti mieltään myös torstaina Eduskuntatalon edessä. Poliisi ei ollut iltaseitsemään mennessä ottanut ketään kiinni, koska Mannerheimintietä ei ollut tukittu.

Sanna Nikula

STT

