Ohjelmistojätti Salesforce tarjoaa apua työntekijöilleen, mikäli nämä haluavat lähteä Texasista tiukan aborttilain takia

Yhdysvalloissa ohjelmistoyritys Salesforce on tarjoutunut auttamaan Texasissa työskentelevien työntekijöidensä siirtymisessä muualle sen jälkeen, kun osavaltiossa hyväksyttiin tiukka aborttilaki.

Asiasta uutisoineen CNBC:n mukaan Salesforce kertoi työntekijöilleen viestissään, että yritys auttaa työntekijän ja tämän lähisukulaisten siirtymisessä muualle, mikäli työntekijällä on huoli terveydenhuollon saatavuudesta, mitä tulee lisääntymisterveyteen.

– Nämä ovat uskomattoman henkilökohtaisia asioita, jotka vaikuttavat meihin moniin – etenkin naisiin, CNBC:n näkemässä viestissä muun muassa kirjoitetaan.

Viestissään Salesforce sanoo tiedostavansa ja kunnioittavansa sitä, että kaikilla on erilaiset näkemykset.

Yrityksen toimitusjohtaja Marc Benioff tviittasi CNBC:n uutisen saatesanoilla, joiden mukaan yritys auttaa työntekijöitään lähtemään Texasista, mikäli nämä haluavat muuttaa.

Useat yritykset reagoinet tiukkaan aborttilakiin

Texasin tuore aborttilainsäädäntö kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Siinä vaiheessa monet naiset eivät edes tiedä olevansa raskaana.

Abortti ei ole sallittu edes silloin, kun raskaus on saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena. Ainoa poikkeus on raskauden naiselle aiheuttama terveysriski.

Myös muita yrityksiä on reagoinut Texasin aborttilakiin. Esimerkiksi treffisovellusta tarjoava Bumble ja eri treffipalveluja omistava Match Group, joiden pääkonttorit ovat Texasissa, ovat perustaneet rahastot tuen antamiseksi. Bumble kertoi aiemmin, että se on perustanut apurahaston, jolla se tukee lisääntymiseen liittyviä oikeuksia naisten ja kaikkien muiden sukupuolten osalta. Tinderin, OkCupidin ja muutamien muiden treffipalvelujen omistajan, Match Groupin johtaja kertoi niin ikään perustavansa rahaston uuden lain myötä. Rahastolla on määrä auttaa yhtiön työntekijöitä ja heidän huollettaviaan hakemaan tarvittaessa terveydenhuoltoa osavaltion ulkopuolelta. Lisäksi esimerkiksi kyytipalveluja tarjoavat Lyft ja Uber ovat ottaneet myös kantaa kiistanalaiseen lakiin.

STT

