Olavi Uusivirta ja joukko muita kulttuurivaikuttajia haki protestimielessä STM:n strategiajohtajaksi – kulttuurivaikuttajat haluavat työnhaulla protestoida ministeriön epäonnistuneeksi koettua koronarajoituspolitiikkaa vastaan

Muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta ja joukko muita kulttuurivaikuttajia hakee protestimielessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtajan paikkaa. Johtajanpaikan hakemisella kulttuurivaikuttajat haluavat protestoida STM:n epäonnistuneeksi koettua koronarajoituspolitiikkaa vastaan.

Kulttuurialaa kohtaan asetetut koronarajoitukset on koettu alalla kohtuuttomiksi samaan aikaan, kun esimerkiksi ravintoloita on kohdeltu liberaalimmin.

Hakuaika STM:n strategiajohtajaksi päättyi tiistaina. Paikkaa haki kaikkiaan 85 henkeä, mikä on selvästi enemmän kuin vastaavissa hauissa yleensä.

Uusivirran ohella tunnetuimpia paikkaa hakevia kulttuurihahmoja ovat muun muassa kapellimestari Hannu Lintu, pianisti Iiro Rantala ja näyttelijä Seidi Haarla.

Strategiajohtajan paikkaa kohtaan tunnetaan kiinnostusta erityisesti teatterialalla, sillä sieltä paikkaa hakevat muun muassa teatteriohjaajat Aino Kivi, Heikki Kujanpää, Susanna Kuparinen, Mikko Roiha ja Jussi Sorjanen, helsinkiläisen Q-teatterin johtaja Antti Hietala ja musiikkiteatteritaiteilija Reetta Ristimäki.

Paikkaa haki myös pastori Kai Sadinmaa, jonka Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli erotti elokuussa virastaan.

”STM:llä suunta hukassa”

Susanna Kuparinen sanoo Iltalehdessä hakevansa strategiajohtajan paikkaa, koska STM:llä on suunta täysin hukassa kulttuurialan strategisen suunnittelun suhteen.

– Ongelma on nimenomaan ministeriö- ja lainsäädäntötasolla. Viime kevät, kesä ja syksy ovat raskaasti iskeneet oikeudentajuuni, Kuparinen sanoi Iltalehdelle.

Kuparisen mukaan koronarajoitukset ovat kohdelleet eri ammattiryhmiä eriarvoistavasti, mutta STM:ssä ei ole tehty mitään ongelman korjaamiseksi.

Strategiajohtajan paikan hakemista on pitänyt esillä etenkin Facebookissa toimiva Kuusiplus-ryhmä, joka on kritisoinut voimakkaasti kulttuurialaa kohtaan asetettuja koronarajoituksia.

Kulttuurivaikuttajien kiinnostuksesta STM:n strategiajohtajan paikkaa kohtaan kertoi ensimmäisenä MTV.

Tuomas Savonen

STT

