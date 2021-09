Opetuslautakunnan painoarvo kasvaa sote-uudistuksen jälkeen

Oppivelvollisuuden ikäraja nostettiin tänä syksynä 18 vuoteen. Salon opetuslautakunnan puheenjohtajan Marjaana Mänkäri (kesk.) mielestä sen myötä koko yhteiskunta on ymmärtänyt, että sivistys on välttämätöntä jokaiselle. Kunnilla on tässä tärkeä tehtävä, sillä opetuksesta ja sivistyksestä päätetään kunnissa sote-uudistuksen jälkeenkin.

– On pystyttävä pitämään kiinni oppilaan oppimisen tasosta ja opettajien jaksamisesta. Uusien oppimismenetelmien käyttöönotossa on oltava vastuullista kokeilua ja seurantaa tuloksista. Oppimisen ja opettamisen ilo saa ja sen pitää näkyä Salossa, sanoo Mänkäri.

– Yksikään lapsi tai nuori ei saa pudota kehityksen vauhdista ja jäädä ilman riittävää tieto- ja taitotasoa, joilla jatko-opinnot suoritetaan onnistuneesti ja siirrytään työelämään.

Viime valtuustokaudella Mänkäri, 59, kuului kaupunkikehityslautakuntaan, jolle kuuluvat koulukuljetukset ja kaupungin joukkoliikenne. Yhteys opetuslautakunnan alaisiin kouluihin ja nuorisotyöhön on suora.

– Kuljetusperiaatteissa ja harrastusten järjestämisessä olisi kehitettävää. Koululaisten pitäisi voida jäädä heti koulun jälkeen harrastuksiin, ja sen jälkeen olisi yhteinen kuljetus. Vain tällä tavalla harrastustakuu voi toteutua tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia, sanoo Mänkäri.

Mänkäri on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen. Hän kuuluu myös Varsinais-Suomen keskustan piirihallitukseen ja on muun muassa kirkkovaltuutettu ja kotikylänsä Waskio-Seuran puheenjohtaja. Koulutukseltaan Mänkäri on työntutkija ja vaatetusteknikko.

Opetuslautakunnalle kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, musiikkiopisto, nuorisotyö sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.

SALON OPETUSLAUTAKUNNAN MUUT JÄSENET:

Päivi Lehtinen (ps.), 1. varapuheenjohtaja

Tiimiesimiehenä työttömyysturva-asioiden parissa työskentelevä oikeustradenomi haluaa olla mukana varmistamassa, että päätökset ovat kestävällä pohjalla ja edistävät Salon elinvoimaa ja kilpailukykyä. 39-vuotias valhojalainen on Anna Tukesi ry:n puheenjohtaja.

Esa Pajulo (kok.), 2. varapuheenjohtaja

Eläkkeellä oleva rehtori tuntee koulutoimen hallinnon, ja hän haluaa lähes 40 opettajavuoden jälkeen jatkaa opetustoiminnan kehittämistä luottamustehtävässä. Tupurissa asuva 63-vuotias kasvatustieteiden maisteri on myös Someron Säästöpankin hallituksen varapuheenjohtaja.

Sanna Pihakivi (sd.), 3. varapuheenjohtaja

JHL:n ammattitoiminnan asiantuntija sai toiveensa mukaisen tehtävän. On aikuisten ja päättäjien velvollisuus huolehtia, että lapsilla ja nuorilla on psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö. 52-vuotias ollikkalalainen kuului viime kaudella rakennus- ja ympäristölautakuntaan.

Jaakko Halkilahti (kesk.)

Asuu Salon Haukkalassa. Kaupunginvaltuustossa, Lounavoiman hallituksessa, Suur-Seudun Osuuskaupan hallituksessa, MTK:n johtokunnassa ja lukuisissa muissa luottamustehtävissä toimiva 54-vuotias maatalousyrittäjä on sitä mieltä, että Salolla on oltava varaa antaa perusopetuksen minimituntimäärän ylittävää opetusta.

Anna Hurve (vihr.)

Ennaltaehkäisevä työ on ehdottoman tärkeää, sanoo 44-vuotias Pahkavuoressa asuva projektipäällikkö ja lähihoitaja. Opetuslautakunnan jäsenyys on mieluinen pesti, koska isona kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret ja heidän hyvinvointinsa.

Jukka Huttunen (kok.)

50-vuotias halikkolainen toimii yksityisellä puolella sote-alan kehittämispäällikkönä. Kiinnostus opetusalaa kohtaan on ”sukuvika”, kun perheessä on kolmessa polvessa opettajia. Tutustui opetuslautakunnan työhön jo viime valtuustokaudella varajäsenenä.

Kirsi-Maria Jokinen (sd.)

Ollikkalassa asuva Salon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön järjestösihteeri nousi viime valtuustokauden loppupuolella lautakunnan varapuheenjohtajaksi. 50-vuotias tietotekniikan insinööri kuuluu myös SDP:n piirihallitukseen ja puoluevaltuustoon. Arvostaa laadukasta koulupolkua sekä oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi annettua tukea.

Laura Leivo (kok.)

Märynummella asuva 42-vuotias Salonjokilaakson myyntineuvottelija on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja kiinnostui vaikuttamisesta, ja Märynummen koulun ja päiväkodin uudistamisprojekti herätti kiinnostuksen päästä mukaan päätöksentekoon.

Eetu Sadeharju (sd.)

28-vuotias musiikin maisteri sekä opettaa pianonsoittoa että soittaa koskettimia eri yhtyeissä. Opetuslautakunta kiinnostaa ammattilaista, jonka sydäntä lähellä on erityisesti musiikinopetus eri muodoissaan. Ensimmäinen ehdokkuus kuntavaaleissa toi myös kaupunginhallituksen varajäsenyyden.

Petri Salko (ps.)

15 vuotta opetustehtävissä toiminutta ammatillista tuntiopettajaa lautakunta kiinnostaa ammatin kautta, ja hän haluaa auttaa Saloa kehittymään. 41-vuotias halikkolainen insinööri YAMK on myös Salon alueen insinöörien puheenjohtaja ja Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsen.

Elina Seitz (kd.)

44-vuotias vanhan Salon asukas työskentelee vs. sosiaalityöntekijänä Salon kaupungin Perhetiimissä ja opiskelee sosiaalityötä. Opetuslautakunta on hänelle paikka, jossa voi vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden asioihin sekä peruspalveluiden toimivuuteen.

Olli-Pekka Suominen (ps.)

Salon seudun ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan lehtori tekee edelleen opetuksen ohessa konepajataustalla hitsaus- ja teräsrakennetöitä. Opetuslautakunta kiinnostaa 45-vuotiasta perniöläistä sekä työn että omien kouluikäisten lasten vuoksi.