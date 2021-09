Otkes päätti tehdä varsinaisen onnettomuustutkinnan Hyvinkään lentoturmasta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) päätti tiistaina, että se tekee varsinaisen onnettomuustutkinnan Hyvinkään maanantain lentoturmasta. Otkes arvioi turmien jälkeen, mitkä onnettomuudet ylittävät varsinaisen tutkinnan kynnyksen.

Varsinaisen tutkinnan käynnistämisestä ilmoitti STT:lle Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber. Hänen mukaansa tutkimusryhmä nimettäneen loppuviikosta.

Otkesilla ei ollut tiistaina aamupäivällä uutta kerrottavaa Hyvinkään onnettomuuden yksityiskohdista tai mahdollisesta syystä. Bieberin mukaan pelastuslaitos kertoi turman kahdesta uhrista maanantaina sen, mitä oli viranomaisten julkistettavissa.

Onnettomuuskoneessa oli sen pudotessa maahan kaksi miestä. Pienkonetta lentänyt mies kuoli putoamispaikalla ja toinen mies kuljetettiin sairaalahoitoon.

Turman vuoksi sairaalahoitoon joutunut mies on Sami Saikkonen, vahvisti hänen omaisensa STT:lle tiistaina.

Saikkonen tunnetaan tanssijana, koreografina ja näyttelijänä, mutta hän on lisäksi lentäjä ja lennonopettaja.

Hyvinkään ilmailukerhon varapuheenjohtaja Jarmo Forsstén kertoi tiistaina, että turman molemmat uhrit olivat kyseisen ilmailukerhon jäseniä.

– Koska he ovat harrastaneet moottorilentoa, he olivat myös Jukolan Pilottien jäseniä. He kävivät aktiivisesti lentämässä Hyvinkäällä, Forsstén sanoi.

Kentän toiminta palasi nopeasti normaaliksi

Forssténin mukaan tiedossa ei ole, että onnettomuuteen Hyvinkäällä joutuneella pienkoneella olisi ollut teknisiä ongelmia aiemmin.

– Tutkinnan edetessä varmaankin selviää, olisiko koneessa tällä kertaa jotain vikaa vai ei.

Vaikka turmakone oli omatekoinen, saman mallin koneita on Forssténin mukaan rakennettu maailmalla runsaasti, hänen arvionsa mukaan satoja.

– Tämä on aika suosittu rakennussarja, hän sanoi.

Hyvinkään lentopaikan päällikkö Jukka Helminen kertoi tiistaina aamulla, että Hyvinkään lentokentän toiminta palasi onnettomuuden jälkeen normaaliksi jo maanantaina noin kello 17:ään mennessä. Laskeutumassa ollut pienkone putosi maahan kiitotien etupuolelle maanantaina hieman puolenpäivän jälkeen.

Matkustajaliikenteen vuorolennot eivät käytä Hyvinkään lentokenttää. Pienellä kentällä ei ole myöskään lennonjohtoa.

Pertti Mattila

STT

