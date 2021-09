Monet, selvästi yli puoli vuotta valitettavalla tavalla kasvaneet padot murtuvat syyskuun aikana iloisella vauhdilla. Sisäpalloilusarjoissa on päästy vihdoin harjoittelemaan enimmäkseen normaalisti, ja mikä vielä upeampaa, on myös pelitoiminta korkattu.

Koripallossa näin tapahtui harjoitusturnausten parissa jo aiemmin, ja viime viikonloppuna päästiin pelaamaan nuorten SM-karsintojakin. Salon Vilppaan nimellä Vilpas 04-05 pelaava tyttöjoukkue jatkaa karsinnan toiselle kierrokselle voitettuaan kaksi ottelua ja hävittyään yhden. Toisella kierroksella on mukana myös toinen Vilppaan joukkue, joka koostuu vuosina 2003 ja 2004 syntyneistä tytöistä.

Eri sisäpalloilulajien liitot ovat linjanneet, että sarjat aloitetaan niin normaalisti kuin mahdollista.

– Pelit pistetään käyntiin siten, että kullakin alueella Suomea edetään sikäläisten terveysturvallisuussäännösten mukaisesti. Laajassa maassa koronatilanteet vaihtelevat, ja siksi on järkevintä edetä näin, toteaa Koripalloliiton kilpailupäällikkö Ulla Karlsson .

Koripallossa valtakunnalliset sarjat eli esimerkiksi miesten I divisioona B ja naisten I divisioona vietiin keväällä loppuun ilman yleisöä. Nyt tarkoitus on pelata myös aikuisten alueellisia sarjoja niin sanotusti vanhaan malliin.

Yleisön aiempi tavanomainen täysimittainen pelipaikoille pääsy selviää vasta myöhemmin. Suomen hallituksen maanantaiset linjaukset rajoitusten purkamisesta riittävän suuren rokotekattavuuden jälkeen kuulostavat tietysti hyvältä myös tässä mielessä.

Ottelutauko on ollut hurjan pitkä niin nuorille kuin varttuneemmillekin harrastajille. Esimerkiksi Salon Kiekkohaiden kohdalla tauko alkoi viime vuonna 22. marraskuuta pelatun miesten III divisioonaottelun jälkeen ja päättyi noin viikko sitten harjoitusotteluun.

– Siinä tuli yhtä pitkä odotus kuin vauvaa odottaville äideille, hymähti Kiekkohaiden päävalmentaja Marko Vuori.

Varsinais-Suomessa ovat toistaiseksi voimassa rajoitukset, joissa aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa suositetaan lähikontaktien tosiasiallista välttämistä. Vaikka jääkiekkojoukkueessa on paljon jäseniä, toteutuvat Kiekkohaissa etäisyydet jo melkeinpä automaattisesti.

– Meillä on harjoituksissa yleensä kahdestatoista kahdeksaantoista pelaajaa. Osa on töissä iltavuorossa, osa armeijassa ja niin edelleen, kertoo Vuori, jonka valmentama joukkue harjoittelee jäällä kolme kertaa viikossa.

III divisioonan lohkoaan sarjojen keskeytyshetkellä johtanut Kiekkohait haki paikkaa II divisioonasta. Jääkiekkoliiton linjaus piti kuitenkin loppuun asti: keskeytyksen takia sarjoista ei pudotettu eikä niihin nostettu mitään joukkueita.

Jääkiekkoliiton elokuun loppupuolen linjauksen mukaan ottelujen siirtämistä harkitaan vain, mikäli valtaosa joukkueesta on karanteenissa. Kiekkohaiden kauden on määrä alkaa vierasottelulla 24. syyskuuta.

Osapuilleen samoihin aikoihin pyörähtävät käyntiin myös salibandysarjat. Salibandyliitto lievensi elokuun aikana voimassa ollutta käytäntöä turnausmuotoisten sarjojen järjestämisestä ilman katsojia. Syyskuussa yleisöä voi päästää sisään alueellisten viranomaisohjeiden mukaisesti.

Salon Palloilijoissa uuteen kauteen on päästy valmistautumaan kutakuinkin normaalisti.

– Juniorit ovat päässeet harjoittelemaan täysipainoisesti. Aikuisissa on vielä rajoitteita päällä, ja vähän on pitänyt miettiä asioita pelaajamäärien ja kontaktin ottamisen suhteen. Harjoittelumuotoja sumplimalla on kuitenkin selvitty, toteaa SalPan salibandyn valmennuspäällikkö Jaakko Hyvärinen.

– Miesten osalta harjoittelu oli kesäaikana seis ja naisissa rajoitettiin kävijämääriä, hän lisää.

Hyvärinen toteaa seuran selvinneen harrastajamäärien puolesta korona-ajasta kohtalaisen hyvin.

– Mitään suurta drop out -aaltoa ei ole tullut.

Juniorisarjat pyörähtävät käyntiin parin viikon kuluttua, samoin naisten pelit. Miehissä SalPa pelaa III divisioonaa, joka alkaa 25.9.

Lentopallossakin ollaan palaamassa monilta osin erittäin pitkiltä pelitauoilta. Otteluohjelmia aluesarjoihin ei ole vielä julkaistu, mutta esimerkiksi miesten kakkossarjaan on tulossa pitkästä aikaa salolaista seurattavaa. Salon Viestin joukkue on ilmoittautunut mukaan ja lopettamassa monen vuoden salolaistyhjiön miesten osalta liiton sarjoissa.

Junioripelitkin lähestyvät. B-tyttöjen alue-SM-turnaus järjestetään Salossa 24.–26. syyskuuta.