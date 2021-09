Paalupaikka pysyy Turussa – Pekka Virran SaiPa vei peliä alussa, mutta TPS nousi lopulta takaa selvään voittoon

Turkulaisvalmentaja Pekka Virran edellinen projekti päättyi viime keväänä Raumalla Suomen mestaruuteen ja keskiviikkona Virta toi uusimman projektinsa, lappeenrantalaisen SaiPa:n, vierailulle Turkuhalliin. Sarjajohtaja TPS oli kuitenkin tyly isäntä ja kuittasi vauhtiin päästyään 3–1 -voiton, vaikka oli avauserän jälkeen maalin tappiolla.

– Ei ollut todellakaan meidän paras pelimme, mutta löysimme taas keinot voittaa. Kolme pistettä on tietysti tärkeintä, TPS:n voittomaalin tehnyt Ruben Rafkin sanoi.

– Nukuimme vähän ottelun alussa ja SaiPa pelasi hyvin. Meidän pitää kyllä satsata jatkossa entistä enemmän pelin alkuun. Onneksi onnistuimme parantamaan loppua kohti.

Jos TPS edellisessä ottelussaan joutui alivoimalle ensimmäisen kerran vasta päätöserässä, SaiPa:a vastaan oli toinen ääni kellossa. Tällä kertaa Palloseura otti kaksi rangaistusta jo ottelun ensimmäisen kymmenen minuutin sisällä.

SaiPa:n ylivoimapeli pyöri kauniisti, mutta kahta tolppalaukausta lähemmäs se ei päässyt. Tolppaa kilautti TPS:n A-junnuista Tuton ja Jokereiden kautta Lappeenrantaan kiertänyt ja SaiPa:n ykköspakkipariin noussut 22-vuotias Nuutti Viitasalo.

Maalia SaiPa ei ylivoimalla saanut aikaiseksi, mutta pelin hallinnan se otti itselleen. Kun kovassa vireessä oleva Ville Petman sitten tasakentällisin karkasi läpiajoon, eikä antanut TPS-maalille palanneelle Andrei Kareeville mitään mahdollisuuksia, vieraiden johtomaalin saattoi katsoa olleen pelitapahtumiin nähden hyvin ansaittu.

SaiPa:n maalilla Niclas Westerholm joutui avauserässä torjumaan vain kaksi laukausta, mikä kertoo kaiken kotijoukkueen aneemisuudesta avauserässä.

Ryhtiliikettä ei tapahtunut erätauollakaan, vaan SaiPa:n mankeli pyöri vinhasti toisen erän alussa. Westerholmille ei erän viiden ensimmäisen minuutin aikana kirjattu yhtään torjuntaa, kun SaiPa pyöritti peliä tasakentällisin kuin ylivoimalla.

Yksi harhasyöttö kuitenkin riitti TPS:lle. Niklas Peltomäki antoi huolimattoman avaussyötön omalta puolustusalueeltaan ja hereillä ollut Mitch Hults katkaisi syötön ampuen terävän rannelaukauksen maalin perukoille. Osuma oli jo Hultsin kolmas TPS-paidassa.

Johtoon TPS siirtyi neljä minuuttia myöhemmin. David Mcintyren jäähy oli juuri päättymässä, kun Rafkin peippaili läpi kentän ja pisti kiekon tolpan juuresta sisään. Momentum kääntyi. toisessa erässä TPS voitti jo laukaukset 16–6.

– Lähdin oman maalin takaa ja ajattelin, että syötän jossain vaiheessa. Tilaa olikin yllättävän paljon ja luistin liikkui hyvin, joten menin loppuun asti ja sain maalipaikan, Rafkin nauroi.

Hults oli päätöserässä jo viedä TPS:n kahden maalin johtoon, mutta hänen laukauksensa osui maalin yläputkeen. Hetkeä myöhemmin Kareevin luistimesta irtosi terä ja edellisessä ottelussaan nollapelin liigadebyytissään torjunut Eetu Anttila luisteli maalin suulle siksi ajaksi, kun huoltaja Aki Berg sai Kareevin luistimen pelikuntoon.

Lopullisesti pelin pisti pakettiin Filip Sandberg , kun ottelua oli vajaa neljä minuuttia pelaamatta. Kalle Maalahti otti typerän poikkarijäähyn ja Sandberg kiitti ampumalla kauden ensimmäisen osumansa ylivoimalla.

TPS:n kova loppuviikko jatkuu heti torstaina Nordenskiöldinkadun petoluolassa ja päättyy lauantaina kotiotteluun Mikkelin Jukureita vastaan. Kolme peliä siis neljään päivään.

– Helsingissä on varmasti luvassa jälleen kiva fyysinen peli. HIFK:lla on taatusti hampaan kolossa jotain viime vuoden pleijareista ja me haluamme näyttää heille, että olemme parempia, Rafkin mietti.

– Ne ovat niitä pelejä, joista pelaaja nauttii. Nyt vain hyvä palautus, takaisin askiin ja pisteet kotiin.

Teksti: Jussi Leppäsyrjä