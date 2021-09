Pääministeri Sanna Marin Ylellä: Normaaliin voidaan päästä reilun kuukauden päästä lokakuussa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo jakavansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen arvion siitä, että normaaliin elämään voidaan päästä kuukauden tai kahden päästä. Marinilta kysyttiin asiaa Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Marinin mukaan myös hallitus on saanut sen arvion, että kun Suomessa päästään 80 prosentin rokotekattavuuteen yli 12-vuotiaiden kohdalla, rajoituksista päästään eroon.

Tämänhetkisen arvion mukaan tähän päästään Marinin mukaan reilun kuukauden päästä eli lokakuussa. Hän kuitenkin lisää, että koronavirus ja koronakriisi on ollut tähän mennessä arvaamaton, ja hallitus tarkkailee tilannetta aktiivisesti.

Marinin mukaan koronapassi on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn syyskuun puolivälissä, jotta se voisi olla käytössä lokakuun alussa. Koronapassin on tarkoitus olla vaihtoehto rajoituksille, jos jollain alueella tautitilanne ryöpsähtää. Koronapassi olisi käytössä vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla mallilla.

Koronapassi voisi toimia esimerkiksi siten, että yritykset voisivat järjestää esimerkiksi kulttuuritapahtumia, vaikka tautitilanne pahenisi.

STT

Kuvat: