Pajtim Statovcin romaani Bolla valittiin arvostetun kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi Yhdysvalloissa

Kirjailija Pajtim Statovcin romaani Bolla on valittu Kirkus Prize -kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi Yhdysvalloissa. Bolla on yksi kuudesta finalistista, kertoo kustannusyhtiö Otava tiedotteessaan.

Kirkus Reviews -kirjallisuuslehden palkintoa pidetään Otavan mukaan yhtenä kirjallisuusmaailman suurimmista. Palkinnon ovat voittaneet aiemmin muun muassa Colson Whitehead, Hanya Yanagihara ja Raven Leilani.

50 000 dollarin eli noin 42 000 euron arvoinen palkinto jaetaan lokakuun lopussa.

Bolla on Statovcin (s. 1990) kolmas romaani. Teos kertoo kahden miehen, serbin ja albaanin, rakastumisesta 1990-luvun Kosovossa.

Vuonna 2019 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut teos julkaistiin äskettäin Yhdysvalloissa, jossa sitä on ylistänyt muun muassa New York Times.

Teoksen on kääntänyt englanniksi David Hackston.

https://www.nytimes.com/2021/07/08/books/review/dalembert-livaneli-statovci.html

STT

