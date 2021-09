Palvelutalo tärkeä Somerolle

Somerolle on jo vuosia suunniteltu uutta palvelutaloa osittain suljetun Tervaskannon tilalle. Monista suunnitelmista huolimatta taloa ei ole saatu pystyyn.

Uuden palvelutalon viivästyminen on merkinnyt sitä, että sisäilmaongelmien takia osin suljetun Tervaskannon käyttöä on pitänyt jatkaa. Viivästyminen on näkynyt myös tehostettua palveluasumisen paikkaa odottavien vanhusten kasvaneina jonoina.

Someron uuden kaupunginhallituksen jäsenten kannanotot kertovat, että huoli uuden palvelutalon saamisesta kasvaa samassa tahdissa kuin sote-uudistus lähestyy (SSS 31.8.). Vastuu sosiaali- ja terveystoimen palveluista siirtyy kunnilta maakunnille vuonna 2023, joten muutos häämöttää jo mutkan takana.

Sote-uudistus on ollut koko ajan vahvana vaikuttajana Someron kaupungin palvelutalosuunnitelmissa. Kaupungilla ei ole ollut halua rakentaa sote-uudistuksen alla pian maakunnalle siirtyvää uutta palvelutaloa omilla rahoilla.

Yhteistyökumppaniksi ja uuden palvelutalon tekijäksi ja toiminnan pyörittäjäksi valittiin kesällä 2018 yksityinen terveysjätti Mehiläinen. Mehiläinen kuitenkin vetäytyi keväällä 2020 hankkeesta, jonka toteuttamista hallinto-oikeuteen tehty valitus ensin siirsi.

Seuraavaksi kaupunki selvitti vaihtoehtoa, jossa yksityinen olisi tehnyt talon mutta toiminnasta olisi vastannut kaupunki. Valtion eli Aran mahdollisen avustuksen myötä kaupunki päätyi kuitenkin lopulta siihen, että se rakentaa uuden 62-paikkaisen talon itse.

Parhaillaan Somerolla odotetaan tietoa uuden palvelutalon tulevista rakennuskustannuksista. Jännitystä lisää rakennustarvikkeiden kova hinnannousu vuoden aikana.

Vanhusten hoivapaikkojen jääminen Somerolle on paikkakunnalle tärkeä asia. Uusi palvelutalo varmistaa hoiva-alan työpaikkojen pysymisen Somerolla myös sote-uudistuksen jälkeen.

Lähellä olevat tehostetun palveluasumisen paikat ovat iso asia myös vanhusten omaisille. Mitä kauempana omalta paikkakunnalta oma läheinen on hoidossa, sitä pidempiä ovat myös useimpien omaisten matkat läheistään katsomaan.

Niin Someron päättäjillä kuin asukkailla on siten painava syy toivoa, että palvelutalon kohdalla päästäisiin jo sanoista tekoihin.