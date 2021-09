PAM: Ravintola-alan rajoitusten jatkamiselle ei ole perusteita

Palvelualojen ammattiliitto PAM vaatii valtioneuvostoa purkamaan koronarajoitukset myös ravintoloilta. Ravintolarajoitukset jatkuvat, vaikka yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevat rajoitukset poistuvat koko Suomesta perjantaina.

– Lokakuun alun jälkeen ei enää ole perusteita ravintoloiden toiminnan rajoittamiselle, sanoo PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen tiedotteessa.

Järjestö painottaa, että ravintola-ala ja sen työntekijät asetetaan epäreiluun asemaan muihin toimialoihin verrattuna, jos rajoituksia ei poisteta.

– Ravintola-alaa koskevien rajoitusten jatkamisen sosiaalinen ja inhimillinen kustannus on kertakaikkisen tuhoisa. Ravintola-alan työntekijät ovat joutuneet kohtuuttomasti kärsimään ja joustamaan oman hyvinvointinsa hinnalla koko pandemian ajan, Rönni-Sällinen sanoo.

”Aika päästä ulos ahdingosta”

Rönni-Sällinen sanoo, että myös ravintola-alan työntekijöillä on oltava oikeus omaan työhönsä ja sen mukanaan tuomaan toimeentuloon ja hyvinvointiin.

– Ravintola-alan työntekijöiden on aika päästä ulos ahdingosta.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu koko Suomessa viime vuoden huhtikuusta lähtien erilaisin toimenpitein. Tällä hetkellä kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla on rajoitettu ravintoloiden aukioloaikaa sekä asiakaspaikkamäärää.

STT

