Pankkien nimissä tehdyistä tietojenkalastelurikoksista jo noin 700 rikosilmoitusta

Pankkien nimissä tehdyistä tietojenkalastelurikoksista on tehty tämän vuoden aikana jo noin 700 rikosilmoitusta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP) tiedotteessa. Rikosten aiheuttaman taloudellisen vahingon määrä nousee lähes seitsemään miljoonaan euroon, arvioi KRP.

Kyseessä on rikostyyppi, jossa pankkien internet-sivuja muistuttavien valesivustojen avulla hankitaan ihmisten verkkopankkitunnuksia. Tämän jälkeen tilinomistajien varoja on siirretty oikeudettomasti tileiltä eteenpäin.

Teot ovat kohdistuneet useisiin suomalaisiin pankkeihin ja niiden asiakkaisiin, kertoo KRP.

Rikosten uhriksi on poliisin mukaan joutunut aluksi iäkkäitä henkilöitä, mutta myöhemmin myös muihin ikäryhmiin kuuluvia.

– Tietoverkkoavusteisissa petosrikoksissa on kyse valitettavasti yleistyneestä ja erittäin vahingollisesta rikosilmiöstä, sanoo rikostarkastaja Mikko Kiiski KRP:stä tiedotteessa.

Kiiski johtaa rikoskokonaisuuden selvittämiseen perustettua valtakunnallista tutkintaryhmää.

Ei pankkiin tekstiviestilinkin kautta

Rikostyypin ensimmäisenä vaiheena on KRP:n mukaan verkkopankkitunnusten kalastelu, joka tapahtuu rikollisen lähettämän tekstiviesti- tai sähköpostilinkin tai hakukoneoptimoinnin kautta. Tällöin rikoksen uhriksi joutunut henkilö kirjautuu tietämättään verkkopankin sijasta rikollisen tahon hallinnoimalle alustalle, jolloin rikollinen toimija saa tietoonsa uhrin verkkopankkitunnukset.

Toinen vaihe on haltuun saatujen verkkopankkitunnusten väärinkäyttö. Osassa tapauksista varainsiirrot on lisätty niin sanotulle odottavien maksujen listalle, josta tietämätön asianomistaja vahvistaa maksun omalla tunnuslukukoodillaan myöhemmin. Toisessa tekotavassa rikollinen lisää oman laitteensa hyväksyttyjen laitteiden listalle ja pääsee tämän jälkeen itse hyväksymään maksuja.

KRP varoittaa, että verkkopankkiin ei pidä kirjautua tekstiviesteillä tai sähköpostitse saatujen linkkien eikä hakukoneiden antamien hakutuloksien kautta. Poliisi kehottaa lisäämään oman verkkopankin oikean osoitteen selaimen kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin. Oman pankin mobiilisovellus on turvallisin vaihtoehto, kertoo KRP.

Rikoskokonaisuuden tutkintaa ja uusien rikosten estämistä varten poliisissa on perustettu määräaikainen valtakunnallinen tutkintaryhmä. Siihen on määrätty edustajat jokaisesta alueellisesta poliisilaitoksesta sekä keskusrikospoliisista.

STT

