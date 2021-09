Pariisin pormestari pyrkii mukaan Ranskan presidenttikisaan – haluaa Ranskasta hiilineutraalin

Ranskassa Pariisin sosialistipormestari Anne Hidalgo kertoi sunnuntaina pyrkivänsä puolueensa ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleissa.

62-vuotiasta Hidalgoa on pidetty yhtenä ennakkosuosikeista sosialistien ehdokkaaksi. Kansallisella tasolla hänellä arvioidaan olevan vain noin 7-9 prosentin kannatus, ja häntä on pidetty mielipiteitä jakavana poliitikkona.

Hidalgo on muun muassa pyrkinyt vihertämään Pariisia ja vähentämään henkilöautojen määrää kaupungissa. Hän totesikin, että presidenttinä hänen yksi tavoitteensa on tiukentaa Ranskan ilmastopolitiikkaa, jonka laiminlyönnistä hän on istuvaa presidenttiä Emmanuel Macronia syyttänyt.

Presidenttikisaan on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan myös äärioikeiston Marine Le Pen, joka pyrkii presidentiksi jo kolmatta kertaa. Istuva presidentti Macron ei ole ilmoittautunut mukaan kisaan virallisesti, mutta hänen ehdokkuuttaan on pidetty todennäköisenä.

