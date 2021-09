Pekingin talviolympialaisiin pääsee katsojia vain Manner-Kiinasta

Pekingin talviolympialaisiin pääsee koronatilanteen takia katsojia vain Manner-Kiinasta, Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi keskiviikkona kotisivuillaan.

KOK:n mukaan vain täysin rokotetut urheilijat ja kisavieraat välttyvät 21 päivän karanteenilta Pekingiin saapumisensa jälkeen. Määräys ei automaattisesti koske urheilijoita, joilla on osoittaa lääketieteellinen syy rokottamattomuudelleen.

Kisat järjestetään tiukoin koronavarotoimin, ja osallistujat on tarkoitus testata päivittäin.

Pekingin olympialaisten on määrä alkaa ensi vuonna 4. helmikuuta. Vastaavat koronamääräykset ovat voimassa olympialaisten jälkeen järjestettävissä Pekingin talviparalympialaisissa.

Tokion kesäolympialaiset järjestettiin viime kesänä ilman katsojia.

https://olympics.com/ioc/news/olympic-and-paralympic-winter-games-beijing-2022-updates-on-spectators-vaccination-and-covid-19-countermeasures

STT