Pelastakaa Lapset: Ääriliikkeet rekrytoivat nuoria erityisesti verkossa

Ääriliikkeet rekrytoivat ja houkuttelevat nuoria mukaan liikkeisiin erityisesti verkossa, selviää Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta raportista.

Raportin mukaan suomalaisia ja Suomessa asuvia nuoria rekrytoidaan ääriliikkeiden toiminnan piiriin pääasiassa sosiaalisessa mediassa, videopelialustoilla, pimeän verkon foorumeilla ja fyysisissä kohtaamisissa. Houkuttelevina keinoina käytetään muun muassa visuaalista viestintää, huumoria, salaliittoteorioita ja groomingia eli houkuttelua..

Ääriliikkeillä on usein rekrytointiin johdonmukainen toimintasuunnitelma, jonka avulla pyritään tunnistamaan ja rekrytoimaan sopivia ehdokkaita erilaisia menetelmiä hyödyntämällä, Pelastakaa Lapset -järjestö kertoo.

– Nuoret ovat otollinen kohde ääriliikkeiden ja terroristiryhmien propagandalle, sillä herkän kehitysvaiheen vuoksi he ovat alttiita ääriajattelulle ja muulle haitalliselle vaikutukselle. Ääriliikkeet ovat erittäin innovatiivisia rekrytoinnissa, kertoo RadicalWeb-hankkeen hankesuunnittelija Annukka Kurki.

Järjestö kertoo, että aukaisevia riskitekijöitä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle ja ääriajattelun kehittymiselle voivat olla muun muassa syrjäytyminen, ulkopuolisuus, altistuminen yksipuolisille näkemyksille sekä pettymys demokratiaan ja poliittiseen toimintaan.

Riskitekijöiltä suojaavia tekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi sosiaaliset selviytymistaidot, autonomia, perheen tuki, osallisuuden tunne, uskonnollinen tietoisuus ja demokraattisen kansalaisuuden vahvistaminen. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että huoltajilla ja nuorten kanssa toimivilla ammattilaisilla on tärkeä rooli nuoren elämässä ja radikalisoitumiselta suojaamisessa.

Juttua korjattu klo 3.55: Groomingilla tarkoitetaan raportissa houkuttelua, ei houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin.

STT

