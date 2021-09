Pentuvuosi etenee ja elämä alkaa helpottua – Liekki yritti ilmoittaa rollaattorivarkaasta

Salon Seudun Sanomat seuraa vuoden alussa syntyneen australianterrieri Liekin kasvamista sarjassaan Pentuvuosi. Vuorossa on 21:s osa, jossa pentuarki ei ole enää yhtä hullunmyllyä.

Huomasin yhtäkkiä pennun ollessa seitsemän kuukauden ikäinen, että elämä on helpottunut. Liekki ei ole enää aikoihin kaatanut vesikuppia, ei hyökkäile hulluna imurin kimppuun ja ahdistelee vessapaperirullaa vain satunnaisesti. Se on lopettanut haukkumisen oven takana, kun olen suihkussa, eikä enää vaadi päästä puremaan kuivauslastaa. Lattiavalaisimeen uskaltaa jo jättää valot päälle, kun ei tarvitse pelätä, että pentu riuhtoo sen maahan.

Olen jopa alkanut levittää mattoja takaisin lattioille, koska sanomalehtivessoja Liekki ei ole tarvinnut koko kesänä. Se haukkuu merkitsevästi ja katsoo silmiin, kun sen on päästävä asioimaan. Se on ensimmäinen koirani, joka ilmoittaa noin selkeästi, jos lenkkien välissä tulee hätä. Tavallisempaa on ollut hermostunut hyöriminen tai ulko-oven taakse istumaan meno ja ovenkahvan vilkuilu.

Pystymme sitä paitsi tekemään jo melkein normimittaisia lenkkejä. 5– 6 kilometriä menee mukavasti, mutta viikonloppuna kävelty 7,5 kilometrin lenkki tuntui vielä olevan liikaa.

Totta kai Liekki on yhä pentu ja temput sen mukaiset. Yhtenä iltana se oli ottanut takapihan kukkaruukusta samettiruusun ja tullut repimään sen olohuoneen lattialle. Tämän tästä se raapii pakastimen ovesta heijastuvaa kuvajaistaan.

Liekki on kunnostautunut myös ruoan vohkimisessa. Kun Satu oli laskenut mökin grillauspaikan kalliolle kulhollisen makumakkaroita, nappasi omatoiminen pentu sieltä pätkän ennen kuin kukaan huomasi. Siinä sitä sitten jännitettiin, miten sen vatsa kestää. Hyvin kesti.

Kotona se junaili itselleen raa´an korvapuustin. Se kurotti kiskaisemaan kohoamassa olleita pullia suojannutta liinaa, jonka mukana reunimmainen puusti putosi lattialle ja katosi pennun kitaan. Jamin luona se jäi kiinni leipäpussin sieppaamisesta, kun viipyi näkymättömissä eikä tullut kutsusta: pentu löytyi natustamasta vuokaleivän puolikasta.

Aussia on aina kuvattu suureksi koiraksi pienessä koossa. Määritelmä on pätevä. Suuruus ilmenee rohkeutena, ja Liekki myös kokee olevansa ”iso”. Se menee moikkaamaan tanskandogit, berninpaimenkoirat ja newfoundlandinkoirat aivan samalla tavalla kuin jackrusselit, chihuahuat ja mäyräkoirat.

Vähäisestä iästään huolimatta Liekki on luonnostaan ja rotuominaisuuksiensa takia melkoinen vahtikoira. Se ei hauku ”varmuuden vuoksi” eikä reagoi pieniin ääniin, mutta ilmoittaa kuullessaan jotain tavallisuudesta poikkeavaa: koputuksen ovelta, ilotulituksen paukkeen tai jonkun liikkuvan yöllä pihalla.

Vastedes täytyy uskoa Liekkiä heti. Yhtenä yönä se rähähti todella painokkaasti, mutta en itse kuullut mitään, enkä mennyt katsomaan. Niin lähti naapurin rollaattori varkaiden matkaan. Se saatiin onneksi myöhemmin takaisin.

Kerran lenkillä Liekin rohkeus oli pettää, kun näkökenttään ilmestyi mustiin pukeutunut mies ja kovaääninen trimmeri. Kun mies sammutti koneensa ja tuli tervehtimään koiraa, Liekki palautui heti ja tajusi, ettei mitään kauhisteltavaa ollut.

Pentuvuosi-sarjassa seurataan Salon Seudun Sanomien toimittajan koiranpennun kasvamista.