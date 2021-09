Pepe Willberg ja Maria Lund pitävät Kivassa Romanttisen illan

Pepe Willberg ja Maria Lund konsertoivat yhdessä Salossa Kulttuuritalo Kivassa torstaina 14. lokakuuta.

Romanttinen ilta -konsertissa kuullaan ikivihreitä elokuva- ja musikaalisävelmiä sekä kauniita balladeja yhdessä ja erikseen esitettyinä. Mukana on myös Willbergin ja Lundin levyttämiä kappaleita. Säestyksestä vastaa viisihenkinen orkesteri.

Pepe Willberg on tunnettu jo vuosikymmenten ajan upeana laulajana ja tulkitsijana. Viime vuosina Pepe Willbergin uralle on nostetta kultaa myynyt Pepe & Saimaa -albumi. Pepe Willberg voitti Iskelmä Finlandian vuonna 2011 ja hänet palkittiin Emma-gaalassa Vuoden mieslaulajan tittelillä vuonna 2015. Pepen Willbergin tulkintaa on kuultu myös monissa tv:n musiikkiohjelmissa sekä konserttikiertueilla.

Maria Lund on esiintynyt uransa aikana monien musikaalien päärooleissa, kuten Tampere-talon The Sound of Musicissa sekä Tampereen Teatterin Liz -musikaalissa ja West Side Storyssa. Hänen viimeisin musikaalinsa oli Helsingin Kaupunginteatterin Päiväni murmelina. Maria Lund on laulanut uransa varrella muun muassa jazzia ja iskelmiä. Hänelle myönnettiin Kullervo Linna -palkinto vuonna 2010.

Pepe Willberg & Maria Lund: Romanttinen ilta Salon Kulttuuritalo Kivassa (Horninkatu 21) 14. lokakuuta klo 19.