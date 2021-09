Perhevapaauudistus etenee eduskuntaan – esitys lisäisi nykyisestä ansiosidonnaisten päivärahapäivien kokonaismäärää ja isien kiintiötä

Hallitus on antanut perhevapaauudistuksen eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa. Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiintiöillä, joista osa on luovutettavissa.

Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden kuluttua elokuussa.

Esitys lisäisi nykyisestä ansiosidonnaisten päivärahapäivien kokonaismäärää ja isien kiintiötä. Lapsen huoltajilla olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko hän biologinen vai adoptiovanhempi tai lähi- vai etävanhempi.

Päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä 43 päivällä eli vajaalla kahdella kuukaudella.

Kumpikin vanhempi saisi 160 arkipäivän eli noin 6,5 kuukauden kiintiön päivärahapäiviä. Omasta kiintiöstään voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen enintään 63 vanhempainrahapäivää eli noin 2,5 kuukautta.

Lisäksi luotaisiin 40 päivän raskausraha, joten kaikkineen päivärahapäiviä olisi yli 14 kuukautta.

Vanhempainrahaa voisi käyttää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi. Päivät voisi käyttää useassa osassa, ainoastaan raskausraha on yhtäjaksoinen ja tulisi aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua aikaa.

Myös osa-aikatyötä enintään viisi tuntia päivässä tekevä vanhempi voisi saada osittaista vanhempainrahaa.

Kotihoidon tuki pysyy muuttumattomana, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu. Hallitus kuitenkin ehdottaa, että oikeus kotihoidon tukeen voisi alkaa jo ennen lapsen varhaiskasvatusoikeuden alkamisikää.

Parannuksia lapsensa menettäneiden asemaan

Hallituksen esitystä paranneltiin lausuntokierroksen jälkeen muun muassa lapsensa menettäneiden aseman osalta. Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa hieman myöhemmin, synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan kuten nykyisinkin. Aiempi esitys oli 84 päivää.

Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa myöhemmin ennen kahden vuoden ikää, maksettaisiin vanhempainrahaa lapsen kuoleman jälkeen 24 arkipäivältä tai enintään niin monelta päivältä kuin vanhempainrahapäiviä on jäljellä.

Parannuksia on tehty myös kaksosten, kolmosten ja useampien lasten vanhempien yhtä aikaa pidettävien vanhempainrahapäivien määrään. Kaksosten vanhemmille maksettaisiin 108 päivärahapäivää, kolmosten vanhemmille 198 päivärahapäivää ja niin edelleen, jos vauvoja syntyy enemmän.

Oikeus vanhempainrahaan on esityksen mukaisesti lapsen juridisella vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja. Tämän lisäksi vanhemmuuden tunnustaneella henkilöllä olisi oikeus vanhempainrahaan neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien.

Kun lapsella on yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hän voisi luovuttaa omasta 320 vanhempainrahapäivän kiintiöstään yhteensä 126 vanhempainrahapäivää esimerkiksi puolisolleen.

Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaisi vanhempainrahakiintiöstä puolikkaan päivän, eli kaksi osittaisena maksettua päivärahapäivää vastaa yhtä kokonaista.

Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voisi luovuttaa päiviä lapsen muulle huoltajalle ja lapsen toisen vanhemman puolisolle.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: