Perjantaina veronpalautuksia yhteensä yli miljardi euroa

Verohallinto maksaa suomalaisille yhteensä yli 1,1 miljardia euroa veronpalautuksia tämän viikon perjantaina, Verohallinto tiedottaa. Kyseessä on yksittäisen päivän suurin palautuspotti tänä vuonna.

Syyskuussa palautuksen saa 1,1 miljoonaa veronmaksajaa.

Syyskuusta joulukuuhun palautuksia saavat esitäytettyä veroilmoitustaan muuttaneet.

– Se, kuuluuko esimerkiksi syyskuussa vai marraskuussa palautuksia saavien joukkoon, riippuu siitä, kauanko verotusta on ollut tarve tutkia ja missä järjestyksessä asiat on otettu käsiteltäväksi, kertoo ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnon tiedotteessa.

Syyskuun jälkeen veronpalautuksia on jaettu jo 95 prosentille palautuksia saavista, Verohallinto ennakoi.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin tänä vuonna jo heinäkuussa.

STT

