Perussuomalaiset hyökkäsivät eduskunnassa koronapassia vastaan – ”Yksilön oikeuksien loukkaus aivan selvästi”

Perussuomalaiset hyökkäsivät keskiviikkona hallituksen esittämää koronapassia vastaan, kun eduskunta kävi lähetekeskustelun koronapassin edellyttämistä tartuntatautilain muutoksista.

Hallituksen tiistaina esittämä koronapassi on tarkoitettu tuomaan helpotusta tilanteessa, jossa epidemia ottaisi takapakkia ja alueilla jouduttaisiin ottamaan uudestaan rajoituksia käyttöön tartuntaryppäiden tukahduttamiseksi.

Koronapassia voitaisiin tuolloin käyttää esimerkiksi ravintoloiden, teattereiden tai kuntosalille sisäänpääsyn edellytyksenä ja välttää sillä rajoitukset esimerkiksi asiakasmäärissä.

Koronapassina toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta. Sen voi saada joko täydestä rokotussarjasta, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testistä.

Perussuomalaiset olivat huolissaan etenkin koronapassin vaikutuksista lasten elämään, sillä koronapassi koskisi kaikkia 12-vuotiaita ja sitä vanhempia.

– Meillä tulee olemaan lapsia, joista osa pääsee jalkapalloharjoituksiin tai jääkiekkoharjoituksiin ja osa ei pääse, jos ei juokse koko aika testaamassa itseään. Onhan tämä nyt väärin, ja onhan tämä nyt yksilön oikeuksien loukkaus aivan selkeästi, Kaisa Juuso (ps.) sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan koronapassi on hallituksen tähän mennessä esittämistä rajoitustoimenpiteistä kaikkein järein.

– Mitä te ministeri Kiuru sanotte sille 12-vuotiaalle, jota ei syystä tai toisesta ole rokotettu, ja te esitätte häntä käännytettäväksi leikkipaikan portilta, Tavio sanoi.

Pakote rokotteiden ottamiseen?

Myös kristillisdemokraattien Päivi Räsänen arvioi, että koronapassi merkitsisi kajoamista yksilön oikeuksiin, joten kynnyksen koronapassin käyttöönotolle tulisi olla korkea.

Räsäsen mukaan tämänhetkinen sairaala- ja tehohoitokuormitus eivät puolla koronapassin toteuttamista.

– Korkea rokotekattavuus on tärkeä tavoite, mutta mielestäni siihen tulee pyrkiä aidon vapaaehtoisuuden pohjalta, aivan niin kuin on päästy muidenkin rokotteiden osalta. Ja jos tätä koronapassia käytettäisiin jonkinlaisena pakotteena rokotteiden ottamiseen, niin se saattaisi lietsoa epäluuloja ja vastarintaa koronatoimia kohtaan, Räsänen varoitti.

Kaikkein värikkäimmin sanakääntein koronapassia vastusti oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen, joka luonnehti passia ”natsipassiksi”. Täysistunnossa puhetta johtanut varapuhemies Antti Rinne (sd.) keskeytti Turtiaisen ja kehotti häntä asialliseen kielenkäyttöön.

”Yhteiskunnan rajoituksista vapautumisen väline”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) korosti vastauspuheenvuorossaan, että koronapassi avaa yhteiskuntaa, ei sulje sitä.

– Se avaa yhteiskuntaa nimenomaan siksi, että se ei ole rajoitusväline, vaan se on yhteiskunnan rajoituksista vapautumisen väline, Kiuru sanoi.

Kiuru muistutti, että koronapassin perustuslain mukaisuus selvitetään myöhemmin perustuslakivaliokunnassa. Hänen mukaansa koronapassiesityksen valmisteluvaiheessa on jo kuultu perustuslakiasiantuntijoita esityksen perustuslain mukaisuuden varmistamiseksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) oli Ville Tavion kanssa jyrkästi eri mieltä hallituksen koronapassiesityksen järeydestä. Hän muistutti, että koronapassi on vaihtoehto, jolla voidaan tarvittaessa välttää rajoitukset esimerkiksi ravintoloiden asiakasmäärissä.

– Kun moni kansalainen antaa palautetta, että tässä puututaan yhdenvertaisuuteen tai ihmisoikeuksiin, niin he voivat luottaa siihen, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tästä näkökulmasta aivan varmuudella tutkii, että tämä on sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeuksien kanssa eikä riko perustuslain yhdenvertaisuutta koskevaa kuudetta pykälää, Lohi sanoi.

”Sydämetöntä viivyttelyä”

Kokoomuksen edustajat pahoittelivat, että hallituksella kesti näin kauan tuoda esitys koronapassista eduskuntaan.

Timo Heinonen (kok.) muistutti, että kokoomus ehdotti koronapassia jo viime huhtikuussa.

– Se olisi auttanut pitämään urheilutapahtumat auki, kesäkonsertit auki, festarit auki, tanssit auki, mitä kaikkea kesällä Suomessa olisi ollutkin, ja matkailu- ja ravintola-alan. Aika moni ravintola olisi selvinnyt kesästä huomattavasti paremmin, jos heillä olisi ollut tämä kortti käytössä, Heinonen sanoi.

– Tämä sydämetön viivyttely on aiheuttanut valtavaa inhimillistä ja taloudellista tuhoa. Jos meillä olisi ollut koronapassi ajoissa, yritykset ja tapahtuma-ala olisivat voineet toimia, mutta hyvä, että voititte ideologisen vastenmielisyyden koronapassia vastaan ja toitte tämän esityksen, Sari Sarkomaa (kok.) puolestaan sanoi.

Eduskunnan täysistunto lähetti koronapassiesityksen lähetekeskustelun jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta, sivistysvaliokunta ja talousvaliokunta antavat asiasta lausunnon.

Tuomas Savonen

STT

