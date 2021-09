Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen jälleen käräjäoikeudessa syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulun käräjäoikeudessa käsitellään tänään perussuomalaisten kansanedustajaa Sebastian Tynkkystä vastaan nostettua syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte on nostettu maaliskuun lopulla.

Tynkkynen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Tynkkynen sanoi aiemmin STT:lle, että syytteessä on kyse hänen kuntavaalikampanjastaan, jossa hän on tuonut esille kansalaisten hänelle lähettämiä viestejä. Viestit ovat Tynkkysen mukaan koskeneet ihmisten huolta maahanmuuton lieveilmiöistä.

Tynkkynen on kahdesti aiemmin tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Molemmat tuomiot koskivat Tynkkysen julkaisemia, muslimeita käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi hän on saanut tuomion uskonrauhan rikkomisesta.

Tynkkynen on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja.

STT

