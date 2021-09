Pihlajalinna kokosi osaajat saman katon alle

Pihlajalinna Salo tarjoaa nyt monipuoliset yleis-, erikois- ja hammaslääkäripalvelut saman katon alla. Helsingintiellä sijaitseva nykyaikainen, uudistunut lääkärikeskus vastaa paikalliseen kysyntään ja asiakkaiden toiveisiin.

– Salolaisilla yksityis- ja yritysasiakkailla on vahva luottamus toimintatapoihimme. Pystymme tarjoamaan henkilökohtaista palvelua, sillä pitkäaikaiset työntekijämme tuntevat asiakkaat, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kimmo Oksanen kertoo.

Palvelutarjonnan laajentaminen mahdollistaa uusien osaajien työllistämisen. Oksanen arvelee esimerkiksi tulevilla geriatrian erikoislääkärin palveluilla olevan Salossa runsaasti kysyntää.

– Työterveyshuollon palvelut ovat ydintoimintaamme. Korona on tutustuttanut meidät uusiin toimintatapoihin, kuten etävastaanottoihin. Uskon muutosten jäävän pysyviksi.

Hyvinvointi alkaa suusta

Hammaslääkäri Tero Olsbo kiittelee palvelujen yhdistämistä samoihin tiloihin.

– Pihlajalinna nauttii Salossa hyvästä maineesta. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat nyt toisensa. Meillä on helposti saavutettavissa olevaa suun terveydenhuollon erikoisosaamista, kuten suu- ja leukakirurgin palvelut, hän toteaa.

Erikoishammaslääkäri Inkeri Nieminen vastaa protetiikasta ja purentafysiologiasta, käytännössä purennan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

– Hampaistolla on suuri merkitys paitsi syömisessä myös hymyilemisessä. Kukapa meistä ei haluaisi hymyillä vapautuneesti!

Niemisen mukaan suun oireettomatkin infektiot voivat vaikuttaa yleisterveyteen.

– Hyvinvointi alkaa suusta. Piilevät tulehdukset voidaan havaita säännöllisissä tarkastuksissa ja röntgentutkimuksissa. Hampaat on hoidettava kuntoon ennen sydän- tai tekonivelleikkausta, hän muistuttaa.

Pihlajalinna Salo, Helsingintie 14

Ajanvaraus lääkärille 010 312 124

Ajanvaraus hammaslääkärille 02 727 6600

www.pihlajalinna.fi