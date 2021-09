Tuuli voimistuu Itä-Suomessa puolenyön jälkeen, Pohjois-Karjalassa voi olla yöllä sähkökatkoja – illalla kovimmat tuulet puhaltavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänä iltana voimakkaita tuulia, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan Oulun rannikkoalueella Vihreäsaaressa on havaittu tuulenpuuska, joka oli voimakkuudeltaan 25 metriä sekunnissa.

– Siellä on varmasti ne tämän hetken kovimmat puuskat, Tuovinen kertoo.

Sotkamossa Kainuussa tuulen nopeus on yltänyt 18 metriin sekunnissa.

Yöksi kovaa tuulta Pohjois-Karjalaan ja Savoon

Maanantain ja tiistain väliselle yölle Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois- ja Etelä-Savoon on luvattu puuskaista tuulta. Tuovisen mukaan voimakkaimpia tuulia on luvassa puolen yön jälkeen. Puuskat voivat yltää noin 20 metriin sekunnissa.

Pohjois-Karjalan Sähkö kertoo tiedotteessaan, että puuskatuulet voivat kaataa puita ja tulevat todennäköisesti aiheuttamaan sähkökatkoksia Pohjois-Karjalassa.

– Aamun aikana kovin puuskainen tuuli alkaisi heiketä, Tuovinen ennustaa.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: