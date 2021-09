Poliisi epäilee: Postin nimissä lähetetyillä huijausviesteillä hankituilla pankkitunnuksilla nostettiin satoja pikavippejä

Helsingin poliisi kertoo saaneensa osin valmiiksi esitutkinnan viimevuotisista petosaalloista, joissa epäillään törkeitä petoksia. Poliisi epäilee, että postipalvelujen nimissä lähetetyillä huijausviesteillä haltuun saaduilla pankkitunnuksilla nostettiin satoja pikavippejä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matias Björklund kertoo STT:lle, että lainat ovat vaihdelleet satasista tuhansiin euroihin.

Tekaistuja viestejä on tutkinnanjohtajan mukaan voinut lähteä tuhansia ympäri maan ja satoihin on reagoitu ainakin johonkin pisteeseen asti.

Yhteensä petoskokonaisuudessa on epäiltyjä yli 40. Joukossa on Suomen ja Viron kansalaisia ja sekä miehiä että naisia. Poliisi epäilee, että epäillyt saivat rikoshyötyä yhteensä noin 375 000 euroa alle vuoden aikana.

– Tapauksissa on kaapattu satojen yksityishenkilöiden pankki- ja henkilötietoja, ja heidän nimissään on haettu lainoja rahoitusyhtiöiltä. Epäillyt ovat saaneet henkilöiden pankkitunnukset haltuunsa huijausviesteillä, poliisi kertoi tiedotteessaan.

Tutkinnanjohtajan mukaan huijausviesteissä vastaanottajalle on luotu mielikuva, että viesti on lähetetty postipaketin noutamista varten. Linkit ovat vieneet tekaistuille verkkosivuille. Saatujen pankkitunnusten avulla huijauksen uhreiksi joutuneiden nimissä haettiin pikavippejä.

Poliisi kuvailee kokonaisuutta kymmeneksi tutkittavaksi petosaalloksi, joiden välillä on ollut suvantovaiheita. Kuuden eri vyyhdin esitutkinta siirtyy nyt syyteharkintaan.

Tutkittavat kymmenen petosaaltoa liittyvät kaikki toisiinsa. Petosaalloista ensimmäinen ajoittui viime vuoden huhtikuuhun ja viimeisin tämän vuoden ensimmäisiin päiviin.

”Poikkeuksellisen suunnitelmallista”

Tekotapa on ollut tutkinnanjohtajan mukaan poikkeuksellisen suunnitelmallinen ja monimutkainen.

Jo talvella syyteharkintaan eteni yksi epäilty petosvyyhti, jossa poliisi otti yhden epäillyistä kiinni verekseltään. Epäilty oli nostamassa pikavippejä pankkiautomaatista Espoossa, ja rahat oli poliisin mukaan hankittu kymmenien identiteettivarkauksien avulla.

Poliisi kertoo, että esimerkiksi kolmessa nyt syyteharkintaan siirtyvässä petosaallossa viime syksyltä on yhteensä 12 epäiltyä, jotka ovat syntyneet 1970-90-luvuilla. Poliisin mukaan ennen jokaista aaltoa sadoille ihmisille lähetettiin kalasteluviestejä, joissa kerrottiin saapuneesta postipaketista.

Uhreilta kaapattiin tiedot, kun nämä avasivat tekstiviestissä olleen linkin ja tunnistautuivat pankkitunnuksilla. Kaapatuilla tunnuksilla epäillyt hakivat eri rahoitusyhtiöiltä lainoja.

– Pikavipeillä hankittuja rahoja liikuteltiin ripeästi pankkitileiltä ja henkilöiltä toisille, tutkinnanjohtajaBjörklund kertoi.

Rahat nostettiin poliisin mukaan pankkiautomaateista Suomessa ja ulkomailla, minkä jälkeen käteistä toimitettiin ennalta sovittuihin paikkoihin ja kuljetettiin eteenpäin.

Päivi Paju

STT

Kuvat: