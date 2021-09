Göteborgissa poliisi etsi kerrostaloräjähdyksestä epäiltyä henkilöä – kotietsintä tehtiin tämän ystävän asuntoon

Ruotsissa oli torstaina suuri poliisioperaatio Annedalissa Göteborgin keskustassa, kertoivat muun muassa Expressen ja Aftonbladet sekä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Operaatio liittyi tiistaina Övre Husargatanilla Annedalissa tapahtuneeseen kerrostaloräjähdykseen. Sairaalaan joutui kaikkiaan 16 ihmistä.

Poliisi on kertonut etsivänsä yhtä ihmistä, jota epäillään todennäköisin syin yleisvaaraa aiheuttaneesta törkeästä tuhotyöstä. Ruotsalaismediat ovat kertoneet, että räjähdyksen taustalla olisi ollut häätö ja että epäilty olisi talossa asunut 55-vuotias mies. Poliisi ei ole vahvistanut medioiden tietoja, ei edes sitä, onko etsityllä henkilöllä jotain kytköksiä räjähdystaloon.

Poliisin mukaan sillä on käsitys motiivista, mutta sitä ei ole haluttu kommentoida.

Torstaina tehdyn kotietsinnän kohteena oli poliisin mukaan räjähdyksestä epäillyn ystävän asunto. Epäiltyä ei kuitenkaan löytynyt asunnosta.

– Me teemme varmasti kotietsintöjä useissa paikoissa illan ja yön aikana, kunnes hänet on löydetty, kertoi poliisin tiedottaja Thomas Fuxborg torstaina Aftonbladetin mukaan.

Tutkintaa tehdään laajalla rintamalla

Poliisi ja syyttäjä kertoivat aiemmin julkaistussa tiedotteessa jatkavansa esitutkintaa laajalla rintamalla. Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että räjähdyksellä olisi yhteyksiä jengirikollisuuteen.

Sama kanta toistettiin myöhemmin iltapäivällä poliisin tiedotustilaisuudessa.

– Sen perusteella, mitä esitutkinnasta tiedetään, voimme sanoa, että mitään kytköstä jengirikollisuuteen ei ole, sanoi aluepoliisipäällikkö Klas Johansson.

Tiistaiaamun räjähdyksen liittymisellä rikollisjengeihin tai niiden välienselvittelyihin spekuloitiin laajasti heti tapahtuman jälkeen.

Torstaina esitettiin pommiuhkaus göteborgilaista terveyskeskusta vastaan, mutta mitään epäilyttävää ei paikalta löytynyt. Syyttäjä Maria Thorell ei halunnut vastata Dagens Nyheterille, voiko räjäytyksestä epäiltyä liittää myös pommiuhkaukseen. Hänen mukaansa yleisön kannattaa olla tarkkana.

SVT:n tietojen mukaan terveyskeskuksen pommiuhalla ja tiistaisella kerrostaloräjähdyksellä olisi yhteys. Poliisin tiedottaja Fuxborg kuitenkin sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän tiedä tällaisesta yhteydestä.

Rakennus vaurioitui pelättyä pahemmin

Poliisin mukaan tekninen tutkinta on vaikeiden olosuhteiden takia päässyt vasta alkuun. Viivästystä ovat aiheuttaneet muun muassa kuumuus ja vähähappisuus. Vielä ei esimerkiksi tiedetä, kuinka räjähdys tarkkaan ottaen tapahtui.

Tapahtumapaikkana ollut kerrostalo vaurioitui räjähdyksessä pelättyäkin pahemmin, minkä vuoksi tilojen turvallisuus piti varmistaa ennen tutkijoiden päästämistä paikalle.

Kaikkiaan 140 huoneiston asukkaat evakuoitiin rakennuksesta räjähdyksen jälkeen. Kyse on sadoista henkilöistä, joilla ei ole varmuutta kotiinpaluusta.

STT

