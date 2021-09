Polttoainepulasta kärsivä Britannia saattaa sittenkin laittaa sotilaita säiliöautojen rattiin

Polttoainekriisin keskellä kärvistelevä Britannia päätti myöhään maanantaina laittaa maan asevoimat valmiuteen pahenevan polttoainetilanteen vuoksi. Pelot polttoaineen loppumisesta ovat johtaneet paniikkiostamiseen ja monet maan bensa-asemista on imetty tyhjiin.

Polttoainekuljetuksia on haitannut pula ammattikuljettajista. Tämä on puolestaan osin seurausta muun muassa maan EU-erosta ja koronaviruspandemiasta.

Aiemmin maan ympäristöministeri kertoi, ettei sotilaita oltu kaavailtu laitettavan polttoaineita kuljettavien säiliöautojen rattiin. Nyt rajoitettu määrä asevoimien kuskeja on kuitenkin määrätty valmiuteen, jotta heidät voidaan tarvittaessa lähettää avustamaan polttoainetoimituksissa.

STT

Kuvat: