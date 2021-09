Pörssikurssit alamäessä ympäri maailmaa – kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande huolestuttaa sijoittajia

Pörssikurssit ovat tänään olleet laskussa eri puolilla maailmaa, kun maakaasun hinnan nousu ja kiinalaisen kiinteistöjätti Evergranden talousvaikeudet ovat huolestuttaneet sijoittajia. Laskua ovat vauhdittaneet myös muun muassa inflaation kiihtyminen, Yhdysvaltain keskuspankin suunnitelmat kiristää rahapolitiikkaa sekä koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen.

Hongkongin pörssi reagoi painumalla 3,3 prosenttia, ja myös Saksan DAX-indeksi liikkuu 2,6 prosenttia miinuksella. Helsingissä pörssin yleisindeksi on illansuussa reilut pari prosenttia miinuksella ja myös Yhdysvaltain pörssi on avautunut laskutunnelmissa.

Etenkin Hongkongin pörssikursseja painava Evergrande-yhtiö on aiemmin hyötynyt vuosikymmenen verran jatkuneesta kiinteistöbuumista, ja se on muun muassa laajentanut toimintaansa yli 280 kiinalaiskaupunkiin. AFP:n mukaan yhtiölle on kuitenkin kertynyt velkaa noin 300 miljardin dollarin verran, mikä rasittaa sen mainetta, luottoluokitusta ja osakkeen hintaa. Viime viikolla yhtiön konttorien ulkopuolella nähtiin mielenosoituksia, joihin osallistui ilman rahojaan jääneitä urakoitsijoita, kiinteistökauppiaita sekä sijoittajia.

Evergranden talousvaikeuksien pelätään leviävän laajemmalle Kiinan kiinteistömarkkinoilla ja heijastuvan myös muihin maihin. Esimerkiksi shanghailaisen holding-yhtiö Sinicin hallituksen puheenjohtaja Zhang Yuanlin kertoi Forbesille varallisuutensa arvon pudonneen maanantaiaamuna 1,3 miljardista dollarista noin 251 miljoonaan dollariin. Yhtiön osakkeiden kaupankäynti oli keskeytetty Hongkongin pörssissä, kun osakkeen hinnasta oli leikkautunut pois 87 prosenttia.

