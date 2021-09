Possupallosta tuli Sulon markkinamuisto – markkinahumu palasi Saloon tauon jälkeen

Pyöreäposkinen possu-ilmapallo ihastuttaa rattaissa istuvaa Sulo Hillgreniä. Hän on juuri valinnut sen ilmapallokauppias Petri Päivisen 300 pallon valikoimasta Salon syysmarkkinoilla.

– Jyri-possu on Pipsa-possun veli tutusta lastenohjelmasta, äiti Jasmine Laakso avaa valintaa.

Pallon ostanut täti, Jennie Laakso, seisoo vieressä. Lisäksi porukkaan kuuluu vaunuissa nukkuva vauva, jonka markkinaperinteet alkavat tästä.

Jasmine Laakson markkinamuistot vievät kouluaikoihin.

– Ensimmäisenä piti päästä laitteisiin. Suosikkini oli Waltzer. Luulen, että nyt en mene laitteeseen, mutta menemme tivoliin katsomaan, jos siellä olisi pieni karuselli.

Kouluikäisenä myös Jennie Laakso odotti laitteita, mutta ainakin yhtä paljon häntä kiinnostivat – ja kiinnostavat – lakukojut.

– Kyllä vaan menen niitä ostamaan: viidellä eurolla kuusi kappaletta!

Ilmapallokauppiaan päivä on alkanut yöllä puoli kolmelta pallojen täyttämisellä. Neljä tuntia ja taivaisiin kohoava satuhahmojen torni oli valmis.

Kiteeläinen Petri Päivinen on ollut osa markkinatoria 20 vuotta, mutta ilmapalloja hän on myynyt 30 vuotta.

– Tulen kuin kotiin. Salossa on hieno meininki ja hyvä, että kaupunki on pitänyt itsellään markkinoiden järjestämisen. Homma toimii ja kaikille on jotain.

300 palloa tuntuu paljolta, mutta Päivinen vain nauraa.

– Syksyn viimeinen räväytys. Kauppa käy hyvin, täytyy vaan olla ahkera ja kohtelias, hän sanoo ja seisoo neljän tien risteyksessä keskellä toria. Tulipa mistä suunnalta tahansa, kauppiaaseen ei voi olla törmäämättä.

Hänelle perinteisiin kuuluu makeisten ostaminen: karkkilaatikot ja lakuämpärit lastenlapsille.

Rinkelikauppias Risto Helkala pysähtyy Päivisen luona ja tilaa ensi vuodeksi suuren rinkelipallon näkymään yli torin.

– Kaikkea mahdollista pitää keksiä. Korona-aikana avasimme verkkokaupan ja Facebookin. Salon markkinat ovat koronan jälkeen ensimmäiset kunnon markkinat, toripäivät ovat eri asia, Helkala sanoo.

Hän ei ole uskaltanut varata tavallista suurempaa rinkelikuormaa. Nyt tunnustellaan koronan jälkeistä meininkiä.

Muutama myyntipaikka on tyhjä.

– Kauppiaat säikkyvät koronaa. Aina on ihmisiä, jotka panttaavat julkiselle paikalle tulemista, Helkala tietää.

Juho Pullin rinkelikojun jonossa seisoo myös Seppo Siilo. Kun vuoro tulee, hän ostaa kaksi isokokoista rinkeliä.

– Toinen tuliaiseksi sukulaisella ja toinen itselle. Näitä on aina ostettu, se on perinne.

Paljasjalkaiselle salolaiselle markkinat on tuttu juttu.

– Ensimmäinen, hämärä muisto on, kun olin alle 10-vuotias. Sain muovisen leikkiauton, jota piti kokeilla kadun kulmassa heti, kun pääsimme markkina-alueelta ulos, hän myhäilee.

Autoa ei ole tallessa, eikä liioin kuminauhan päässä pomppinutta markkinapalloa tai muita mukavia härpäkkeitä. Silti niiden tenho säilyy.

– Markkinapallossa viehätti liikkuvuus ja värikkyys.

Vuosi sitten markkinoita ei järjestetty koronapandemian takia.

– Tavallaan se oli puute. Markkinat kuuluvat syksyyn.

Rinkeleitä myyvät Pirjo Lahti ja Sirpa Helkala.

– Kauppa käy todella hyvin. Ihmiset ovat hyvin liikkeellä, Lahti sanoo.

– Joillakin markkinoilla tunnelma voi olla nuiva, mutta Salossa on aina innostunutta, Helkala toteaa.

Kaarina Rautasen rollaattorin kyydissä on 10 litran puolukkaämpäri. Puolukoiden lisäksi hän on tullut ostamaan hernekeittoa.

Puolukat päätyvät soseena pakkaseen ja sieltä kiisseliksi.

– Voi olla, että tulen huomenna uudelleen ja ostan lisää, sillä mustikat jäivät tänä kesänä väliin. Jos olisi karpaloita, tekisin hyytelöä, mutta ne ovat hävinneet ojitetuilta soilta, hän harmittelee.

50 vuotta Salossa asunut Rautanen on kokenut lukuisat markkinat. Tivolin tunnelma ja makumuistot ovat mielessä päällimmäisinä.

– Mieheni söi aina nahkiaisia, mutta minä en koskaan. Valitsin lettuja tai muuta makeaa. Yhdessä kävimme syömässä myös hernekeittoa, mutta nyt elän yksin ja ostan keittoa tölkkiin mukaan. Se on aina hyvää ja sen syöminen kuuluu markkinapäivään.

Salon syysmarkkinat torilla 1.–2.10. Myyntiaika pe klo 7–20 ja la klo 7–16.