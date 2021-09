Presidentti Koiviston muistomerkkikilpailun voitti Kirsi Kaulasen teos Välittäjä

Presidentti Mauno Koiviston muistomerkkikilpailun on voittanut kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen teos Välittäjä.

Presidentti Koivisto kuoli 12. toukokuuta 2017. Hän oli kuollessaan 93-vuotias. Koivisto oli presidentti vuosina 1982-1994.

Pikkuparlamentin puistoon Helsinkiin tuleva muistomerkki on tarkoitus paljastaa 25. marraskuuta vuonna 2023, jolloin presidentti Koiviston syntymästä on kulunut 100 vuotta.

Kilpailun järjestämisestä on vastannut valtioneuvoston kanslian asettama muistomerkkitoimikunta. Toimikuntaa on johtanut entinen pääministeri Paavo Lipponen.

STT