Presidentti Niinistö peräänkuulutti kunnianhimoisempia päästövähennyssuunnitelmia YK-puheessaan – ”Meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmastohätätila”

Presidentti Sauli Niinistö herätteli jälleen Helsingin henkeä, tällä kertaa puhuessaan YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Hänen mielestään vuonna 1975 Helsingissä pidetyn kokouksen nostattamalla hengellä voi olla maailmanlaajuisempaa merkitystä, jos se onnistutaan herättämään uudelleen ja sen kattavuutta laajentamaan.

– Vastustajien ja kilpailijoiden halu käydä vuoropuhelua, rakentaa luottamusta ja etsiä yhteisiä nimittäjiä – siitä Helsingin hengessä oli pohjimmiltaan kyse. Tänä päivänä sen tarjoamat mahdollisuudet eivät suinkaan rajoittuisi vain Etyj-alueelle, Niinistö sanoi.

Hän arvioi YK:n ja koko maailman kipeästi kaipaavan sen kaltaista henkeä, jokakumpusi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksesta Helsingissä 1975.

Presidentti myös muun muassa peräänkuulutti puheessaan entistä kunnianhimoisempia päästövähennyssuunnitelmia ja patisti nopeuttamaan käynnissä olevaa siirtymistä fossiilisten polttoaineiden käytöstä muihin energiamuotoihin.

– Ei ole liioiteltua todeta, että meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

”Afganistanin naisia ja tyttöjä ei saa unohtaa”

Presidentti otti puheessaan kantaa myös muun muassa Afganistanin dramaattisiin tapahtumiin. Hän piti erittäin tärkeänä, että maat tekevät yhteistyötä taatakseen humanitaarisen avun perille menon Afganistanin väestölle.

– Tavoite, josta kansainvälisen yhteisön on pidettävä ehdottomasti kiinni, on tämä: Afganistanin naisia ja tyttöjä ei saa unohtaa tai häivyttää näkymättömiin.

Niinistön mukaan YK:n peruskirjan suomia diplomaattisia työkaluja tulisi hyödyntää niin pitkälle kuin mahdollista, jotta rauhaa voidaan rakentaa ja konflikteja ehkäistä siellä, missä se on mahdollista. Hän mainitsi Suomen olevan edelleen valmis ja halukas tarjoamaan hyviä palveluitaan rakentavan dialogin edistämiseksi.

Niinistö myös muistutti Suomen olevan ehdolla YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudella 2022-2024. Vuonna 2006 perustettu ihmisoikeusneuvosto on YK:n keskeisin ihmisoikeuksia käsittelevä elin.

Presidentti varoitti kuulijoita myös uuden kilpavarustelun uhasta. Hän arvioi, että jos kansainvälisen asevalvontajärjestelmän purkautumisen annetaan jatkua, ennustettavuus vähenee ja tilanteiden tahattoman eskaloitumisen todennäköisyys kasvaa.

STT

