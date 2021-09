Presidentti Niinistö tapaa Ranskan presidentti Macronin tänään Pariisissa

Presidentti Sauli Niinistö tekee tänään työvierailun Ranskaan ja tapaa presidentti Emmanuel Macronin Pariisissa.

Macronin virka-asunnolla järjestettävässä tapaamisessa on määrä keskustella muun muassa kahdenvälisistä suhteista, eurooppalaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, suurvaltasuhteista, Etyj-prosessiin liittyvästä Helsingin hengestä sekä ilmastonmuutoksesta.

Niinistö saa siis tilaisuuden esitellä Macronille ajatustaan, että Ety-kokouksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettäisiin Helsingissä huippukokous vuonna 2025. Niinistön toinen kausi on tuolloin jo ohi, mutta Macronilla on tilaisuus uusia paikkansa ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Niinistö tapaa vierailun aikana myös Ranskan perustuslakineuvoston puheenjohtajan Laurent Fabiusin sekä ranskalaisia kansainvälisen politiikan tutkijoita ja taustavaikuttajia.

