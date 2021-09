PTT: Ruuan hinta lähtee ensi vuonna voimakkaaseen nousuun – syynä kustannusten kasvu

Ruuan hinta lähtee ensi vuonna voimakkaaseen kasvuun, ennustaa Pellervon taloustutkimus (PTT). Hinnat kohoavat 1,8 prosenttia, mikä on enemmän kuin ennakoitu kuluttajahintojen yleinen nousu.

– Ruuan hinnan nousu Suomessa on vuonna 2021 maltillista, noin 0,3 prosenttia, mutta se alkaa nopeutua jo loppuvuodesta, arvioi PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg tiedotteessa.

PTT:n mukaan elintarvikkeiden hinnan kohoaminen johtuu kustannusten kasvusta. Samaan aikaan kuluttajien ostovoima nousee palkankorotusten myötä, mikä antaa mahdollisuuden siirtää kustannusten kasvua hintoihin.

Tämän vuoden heikko sato ja kustannusten nousu syövät maatalouden kannattavuutta. Erityisesti lannoitteiden, rehun ja rakentamisen hinnat ovat nousseet.

– Maatalouden yrittäjätulo putoaa tänä vuonna dramaattisesti, jopa viidenneksellä, ja ensi vuonnakin laskua tulee kahdeksan prosenttia, Forsman-Hugg sanoo.

Kuivasta keväästä ja paahteisesta kesästä ovat kärsineet kaikki viljat, etenkin ohra. Kotieläintiloilla voi tulla puute rehuviljasta, ja esimerkiksi vehnää ei juurikaan riitä vientiin.

– Heikko sato nostaa edelleen rehujen hintaa ja lisää kotieläintilojen kustannuksia. Samalla esimerkiksi lannoitteiden raaka-aineiden hinnat ovat jopa kaksinkertaistuneet, kertoo PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Sen sijaan elintarviketeollisuus on jo toipumassa korona-ajan notkahduksesta talouskasvun ja kysynnän vahvistumisen myötä. Tuotannon määrä ja yritysten liikevaihto palautuvat, mihin vaikuttavat myös ravintolarajoitusten purku ja erilaisten tapahtumien lisääntyminen.

Sianlihan tuottajat vaikeuksissa

PTT ennustaa, että lihan kokonaiskulutus Suomessa jatkaa laskuaan. Naudanlihan kulutus putoaa loivasti. Sianlihassa pudotus on jyrkempi.

Sen sijaan siipikarjanlihan kulutus jatkaa suhteellisen tasaista nousuaan. Ennusteen mukaan siipikarjanlihan kulutus ylittää sianlihan kulutuksen ensi vuonna.

Sianlihan tuottajat ovat erityisen vaikeassa tilanteessa. Tuotanto on kasvanut viime vuosina, kun vienti Kiinaan on lisääntynyt.

Nyt Kiina ei enää vedä entiseen tapaan ja EU:ssakin on ylitarjontaa sianlihasta. Samalla sianlihan kulutus vähenee, mutta kustannukset nousevat.

– Kuilu tuotannon ja kotimaisen kulutuksen välillä kasvaa, mutta tuotantoa ei pystytä sopeuttamaan kovin nopeasti. Toisaalta tuotannon pieneneminen pudottaisi yrittäjätuloa aina vain lisää. Uusia vientikohteita pitäisi löytää, mutta se on vaikeaa, kun EU:ssa on ylitarjontaa, sanoo PTT:n maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä.

Antti Autio

STT

