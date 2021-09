Punavihreät puolueet tavoittelevat voittoa Norjan vaaleissa

Norjassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden on ennakoitu vaihtavan hallituksen värin porvarien sinisestä punavihreään. Vaaleja edeltävien gallupien perusteella pääministerin paikassa on kiinni työväenpuolueen Jonas Gahr Störe.

Kahdeksan vuotta Norjaa johtanut pääministeri Erna Solberg tavoittelee vaaleissa jatkokautta. Solbergin konservatiivipuolueen on kuitenkin ennakoitu jäävän äänisaaliillaan työväenpuolueen taakse.

Työväenpuolue on havitellut kolmen puolueen hallitusta, jossa istuisivat työnväenpuolueen lisäksi keskustapuolue ja vasemmistopuolue.

Yleisradioyhtiö NRK:n viimeviikkoisen gallupin mukaan työväenpuolue olisi saamassa noin 24 prosenttia äänistä, kun taas Solbergin johtama konservatiivipuolue saisi noin 20 prosenttia äänistä.

Vaalien alustavat tulokset ovat selviämässä myöhään tänään. Äänestyspaikat sulkeutuvat Norjassa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Ennakkoäänestyksen suosio on ollut tällä kertaa suurta. Perjantai-iltapäivään mennessä yli 40 prosenttia norjalaisista äänioikeutetuista oli jo käynyt äänestämässä.

Vähemmistöhallitus mahdollinen

Punavihreiden puolueiden suosio ei kuitenkaan välttämättä riitä enemmistöhallituksen muodostamiseen vaalien jälkeen.

Stören toivoma kolmen puolueen koalitio jäisi yleisradioyhtiö NRK:n kannatuskyselyn mukaan yhtä paikkaa vajaaksi suurkäräjien eli parlamentin enemmistöstä.

On myös mahdollista, että työväenpuolueen Störe päätyy johtamaan maata vähemmistöhallituksen turvin.

Punavihreän kolmikon muodostama hallitus olisi työväenpuolueelle mieluisin vaihtoehto, arvioi vaalitutkija Svein Erik Tuastad Stavangerin yliopistosta norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan.

Tuastadin mukaan ei pidä myöskään aliarvioida työväenpuolueen mahdollisuutta muodostaa hallitus yksin.

– Työväenpuolue saa hyvän neuvotteluaseman yksin. Vaatisi paljon muilta keskusta- ja vasemmistopuolueilta lähteä kaatamaan työväenpuoluehallitusta, Tuastad sanoi NTB:lle.

