Puola päätti Suomen miesten pelit EM-lentopallossa – kaksinkertaisen maailmanmestarin hyökkäysvoima oli neljännesvälierissä liikaa

Puola ei antanut Suomelle mahdollisuuksia lentopallon miesten EM-kisojen neljännesvälierissä. Puola isännöi lauantaina kotiottelussaan Gdanskissa 3-0 (25-16, 25-16, 25-14) -voiton.

Puola kohtaa tiistaina puolivälierissä Tuomas Sammelvuon valmentaman Venäjän, joka pudotti neljännesvälieräottelussa Ukrainan jatkosta erin 3-1. Ukrainan ja Suomen turnaus päättyi 16 parhaan joukossa.

Suomi sai Puolaa vastaan laihahkoa lohtua siitä, että se ehti ottamaan niin ensimmäisessä kuin toisessakin erässä avauspisteen. Muuten Puola isännöi Suomelle hikiseksi käynyttä lauantaisaunaa noin 10 000 fanaattisen kannattajansa edessä.

– Puola näytti tänään kovuutensa. Se sai meidät näyttämään huonolta, keskitorjuja Sauli Sinkkonen sanoi Ylen haastattelussa.

Puola jätti Suomea ennen kaikkea fyysisyydessä.

– Fyysisyys tekee niistä maailman top-joukkueen. Siistiä oli pelata, vaikka tulos oli tänään ihan perseestä, hakkurina vihdoin kunnolla peliaikaa saanut Joonas Jokela kertoi Ylelle.

Pomppuihme Leonin käsi kävi

Kaksien edellisten MM-kisojen (2014, 2018) maailmanmestari Puola kitki Suomelta liiat luulot pois heti ensimmäisessä erässä. Voimaa uhkunut Puola rohmusi 28 minuuttia kestäneessä avauserässä 14 hyökkäyspistettä.

Puolan pistekärkenä hääri ensimmäisessä erässä kuubalaislähtöinen pomppuihme Wilfredo Leon. 201-senttinen yleispelaaja Leon mätti erässä kuusi pistettä, joista yhden ässäsyötöllä.

Toisen erän alussa Suomi piti johtoa 8-7-tilanteeseen saakka. Sen jälkeen alkoi Puolan 193-senttisen yleispelaajan Michal Kubiakin näytös. Kubiakin vaikeilla syötöillä Puola tarrasi kiinni johtoasemaan, eikä päästänyt siitä enää loppuerän aikana.

Suomalaispelaajien syötöt jäivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta liian kevyiksi, eikä Puolan vastaanottajilla ollut vaikeuksia toimittaa palloa ykköspassari Fabian Drzyzgalle.

Jokela toi iloa kentälle

Suomen vaikeuksia kuvasti se, että tasapainoisen turnauksen pelannut joukkueen ykköshakkuri Urpo Sivula joutui toisessa erässä tekemään tilaa hänet korvanneelle Jokelalle.

Jokela toi ennakkoluulottomuudellaan iloa Suomen peliin, mutta ei yksin pystynyt uhmaamaan Puolan ylivoimaa. Hän keräsi kaikkiaan kuusi pistettä, yhden vähemmän kuin yleispelaaja Antti Ronkainen.

Myös Suomen kapteeni, yleispelaaja Niklas Seppänen sai toisesta erästä lähtien pelituntumaa.

Kolmannessakin erässä Suomi roikkui alussa vastustajan kyydissä, mutta Leonin syöttövuorolla Puola meni menojaan. Leon kokosi ottelussa 14 pistettä.

Tampereelta jäi hyviä EM-muistoja

EM-turnaus oli selvästä neljännesvälierätappiosta huolimatta Suomelle kuitenkin menestys. Se oli menestys joukkueen brittipäävalmentaja Joel Banksille, jolla ei ole ollut tehtävässään helppoa, kun maajoukkue sai ennen arvoturnausta alle vain vähän maaotteluja.

Varsinkin turnauksen C-alkulohko Tampereella oli järjestäjämaalle menestys. Suomi otti lohkossa kolme voittoa ja haastoi vahvat Venäjän ja Hollannin uskottavasti hävittyään ottelut erin 1-3.

Suomi jäi turnauksessa ensimmäisen ja ainoan kerran ilman erävoittoa neljännesvälierässä Puolaa vastaan.

– Meidät löi huippukuntoinen Puola. Pelasimme hyvän turnauksen, joten olen ylpeä joukkueestamme, sanoi Ylelle Banks, jonka päävalmentajapesti Suomen peräsimessä on katkolla.

Suomi on pelannut vuodesta 2007 lähtien kaikissa kahdeksassa EM-lopputurnauksessa peräkkäin. Se on yltänyt näistä jokaisessa turnauksessa alkulohkosta jatkoon.

Reima Rautiainen

STT

Kuvat: