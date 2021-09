Puolet Veikkauksen peleihin käytetyistä rahoista tulee seitsemältä prosentilta pelaajista – tunnistautuneena pelaa tällä hetkellä 80 prosenttia pelaajista

Veikkauksen peleissä seitsemän prosenttia pelaajista tuo puolet euroista, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.

Tieto perustuu Veikkauksen dataan, jota on saatu Veikkauksen tunnistautuneen pelaamisen kautta.

Vuoden alkupuoliskolla Veikkauksen pelejä pelasi tunnistautuneena noin 1,7 miljoonaa ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2019 toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella arvioitiin, että rahapelaamiseen käytetyistä rahoista noin puolet tulisi 2,5 prosentilta pelaajista. THL:n tutkimuksessa oli mukana myös muut rahapeliyhtiöt.

Veikkauksen pelaajista 80 prosenttia tunnistautuneita

Veikkauksen mukaan yhtiön pelejä pelaavista tunnistautuneita on nyt 80 prosenttia. Eniten asiaan on Veikkauksen mukaan vaikuttanut peliautomaattien tunnistautumispakko.

Tämän vuoden tammikuussa Veikkauksen hajasijoitettuja fyysisiä pelikoneita ei ole voinut pelata ilman tunnistautumista. Veikkauksen pelisaleihin vastaava tunnistautumispakko tuli voimaan heinäkuussa.

Kivijalkaliikkeissä voi tunnistautumatta pelata vielä esimerkiksi Veikkauksen arpa- ja arvontapelejä, kuten Lottoa.

Veikkauksen tavoitteena on tehdä kaikesta pelaamisesta tunnistautunutta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Elias Peltonen

STT

Kuvat: