Puolukkaa on paljon, mutta vuosi ei ole harvinainen

Puolukkasato on tänä vuonna runsas, mutta ei silti harvinainen.

– Hyviä vuosia on ollut ennenkin. Sato on runsas, mutta jos se olisi harvinainen, sanoisimme erittäin runsas, erikoistutkija Rainer Peltola Luonnonvarakeskuksesta (Luke) avaa tilannetta.

Luke on seurannut puolukan kehitystä 50:tä koeruudulta. Raakileiden määrä oli suuri, ja vaikka osa kärsi kuivuudesta, hyvä lopputulos oli ennustettavissa.

– Suurimmassa osassa maata puolukkaa on, ja poiminta on kiivaimmillaan. Nyt kannattaa poimia, Peltola kannustaa.

Hyvä vuosi näkyy myös tarjonnassa. Poimijat myyvät marjoja suoraan kuluttajille ja kotiin toimitettuna muun muassa Facebookissa jaTori.fi:ssä. 10 litran ämpärillisen hinta vaihteli keskiviikkona oli 15–30 euron välillä. Puhdistamatonta puolukkaa sai kympillä 10 litraa.

Somerolainen Marja Virta on viihtynyt metsässä pitkin kesää. Hän on kerännyt mustikoita, vadelmia ja viime viikosta lähtien puolukoita sekä sieniä siinä sivussa. Ainoastaan lakat saavat olla rauhassa, niistä hän ei tykkää.

– Ai vitsi, kuinka nätin näköisiä, hän ihastelee raskaana nuokkuvia varpuja.

Hänen parhaat puolukkametsänsä ovat Tammelan puolella Letkun alueella, mutta mainioita mättäitä on myös Somerolla. Parissa tunnissa 10 litran ämpäri täyttyy helposti.

– En kaupittele marjoja, enkä laita Facebookiin. Tulee paine, jos on oltava kauhea määrä.

Virta on havainnut puolukoita löytyvän erityisen hyvin hakkuualueiden ja kantojen reunoilta.

– Tapanani on ensin laukata alue läpi ja purkaa ylimääräinen energia. Sitten rauhoitun poimimaan.

Harmistusta aiheuttavat tuttujen marjamaiden häviäminen.

– Metsien kaatamisvimma on vienyt monet hyvää sieni- ja mustikkapaikat.

Marja Virta poimii poimurilla ja puhdistaa marjat kotona. Punainen peruspoimuri on osoittautunut kaikin puolin passeliksi. Hän on nähnyt uusimman keksinnön, akkukäyttöisen poimintakoneen, mutta kokemusta siitä ei ole. Ajatuksia se on herättänyt.

– Jos on laite ja akut ja kaksi ämpäriä, metsään meno on aika haasteellista.

Virran marjat päätyvät perheelle ja tuttaville. Kotona tehdään hilloja, survoksia ja mehuja. Tänä syksynä hän on keittänyt mehua myös puutarhassa kasvavasta marja-aroniasta. Kitkerä maku häviää, kun mehustimeen laitetaan kerroksittain aroniaa ja kirsikkapuun lehtiä.

– Sain vinkin työkaverilta. Mehusta tulee kirsikan makuista ja aronian kitkerä maku häviää.

Opit marjastamiseen ja sienestämiseen ovat tulleet isältä. Hienoa harrastusta hän on pyrkinyt jatkamaa omille lapsilleen ja myös onnistunut siinä.

Virran vinkit

Kun lähdet metsään

Vesipullo pitää olla aina mukana.

Kännykkä pitää olla aina mukana. Paikantaju häviää nopeasti ristiin rastiin pyöriessä. Kännykkä paikantaa ja näyttää tiet.

Jos keruuastiat loppuvat kesken, voit poimia takin huppuun tai tehdä huivista nyytin.

Hirvikärpäsiä voi torjua pukeutumalla: laita takin helma housuihin sisälle ja sulje kaulus tiukasti. Pipo suojaa hyvin hiuksia. Musta väri houkuttelee hirvikärpäsiä eniten, valkoinen vähiten.