Puolustusvoimien työntekijöiden työaikalakiin penätään tolkkua – ”Olisi kohtuullista saada vähintään yksi päivä vapaata palautumista varten”

Puolustusvoimien työaikalainsäädäntöä on uudistettava, peräänkuuluttavat Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt.

Järjestöjen mukaan Puolustusvoimien henkilöstö unohdettiin uudistettaessa yleistä työaikalakia ja nykytilanne ei ole tasa-arvoinen. Huolta herättää työntekijöiden jaksaminen ja palautuminen.

– On tullut esille, että työtehtävissä on sekavuutta ja työajat paukkuu. Työaikoja ei lasketa oikealla tavalla, ylitöitä ja muita ei huomioida, kuvailee Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine STT:lle.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka huomauttaa, että yleisen työaikalain mukaan kaikki tehdyt työtunnit on laskettava.

– Puolustusvoimien työaikalakia on kehitettävä samaan suuntaan toiminnan erityispiirteet huomioiden, Surkka sanoo tiedotteessa.

Jopa 20-tuntisia työpäiviä

Esimerkiksi sotaharjoituksissa työpäivät kestävät 16-18 tuntia, kertoo Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita STT:lle. Laskennallinen työaika on yleensä noin kahdeksan tuntia.

– Onneksi ei ole tapahtunut mitään isompia työtapaturmia tai jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia väsymyksen takia. Sotaharjoitusten pitääkin olla rankkoja, mutta sitten pitää olla myös palauttavaa aikaa, Viita sanoo.

Hänen mukaansa ääriesimerkkinä työajoista on meripalvelus. Esimerkiksi Itämerellä vieraan valtion aluksia tunnistavien valmiusaluksilla työskentelevillä työpäivät ovat helposti jopa 18-20 tunnin pituisia.

– Kyllä esimerkiksi viisi päivää kestävän sotaharjoituksen jälkeen olisi kohtuullista saada vähintään yksi päivä vapaata palautumista varten, sanoo puolestaan Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liiton puheenjohtaja Lasse Lahdenmaa tiedotteessa.

Rahoituksen tarve 20 miljoonaa

Järjestöt vaativat, että työaikalain muuttamiseen on osoitettava resurssit hallituksen budjettiriihessä.

– Rahoituksen tarve on viimeisten tietojen mukaan noin 20 miljoonaa, JHL:n Niemi-Laine sanoo.

Hänen mukaansa järjestöt ovat lobanneet uudistusta pidemmän aikaa puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk.) sekä kuntaministeri Sirpa Paaterolle (sd.).

– Kun asia ole edistynyt, niin siksi tulimme nyt julkisuuteen vaatimuksemme kanssa, Niemi-Laine sanoo.

Kaikki tarvittava pohjatyö uudistuksen eteen on periaatteessa jo tehty, Upseeriliiton Viita sanoo.

– Nyt Antti Kaikkosen pitäisi vaan laittaa tämä eteenpäin.

Jaksamisen ja palautumisen ongelmat johtuvat järjestöjen mukaan vanhentuneen työaikalain lisäksi riittämättömästä henkilöstön määrästä.

Minna Pulli

STT

Kuvat: