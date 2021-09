Putkosen pitkä ura jatkuu perjantaina Englannissa – ”Pääsin isoon tapahtumaan, kovaan otteluun ja kunnon palkkiolle”

Salolaisen ammattinyrkkeilijän Jarkko Putkosen ura jatkuu perjantaina Englannin Covenrtyssä.

Urallaan kolmatta kertaa Englantiin matkustava 37-vuotias Putkonen ottelee 11 vuotta nuorempaa brittiä Kaisee Benjaminia vastaan. Putkonen ottelee urallaan ensimmäistä kertaa välisarjassa (-66,7 kg). Ottelu on kymmeneräinen.

– Tällaista tilaisuutta toivoinkin, kun vuonna 2019 kärsityn Yapur-pettymyksen jälkeen päätin uraa jatkaa, Putkonen kertoo tiedotteessa viitaten Salohallissa kärsittyyn tappioon.

– Koronapandemia tyrehdytti pitkäksi aikaa niin ottelutilaisuudet kuin matkustusmahdollisuudetkin, mutta kärsivällisyys palkittiin. Pääsin vielä isoon tapahtumaan, kovaan otteluun ja kunnon palkkiolle, keskiviikkona Englantiin matkustava Putkonen paljastaa.

Hiljattain isäksi tullut Putkonen sai otteluun kolmen viikon valmistautumisajan. Sen aikana hän on harjoitellut työnsä ohella.

– Vire on hyvä. Toisaalta kymmenen erää on näillä pohjilla pitkä matka, joten tarkoitus on testata brittipoika heti alussa, ja katsoa mistä on mies tehty. Ottelun alkupuoliskoon satsaan kaiken mitä irti lähtee.

Putkonen on otellut 10 vuotta kestäneellä ammattilaisurallaan 26 ottelua, joista hän on voittanut 17 ja hävinnyt seitsemän (kaksi ratkaisematonta). Edellisessä ottelussaan viime huhtikuussa Putkonen voitti bulgarialaisen Krasimir Vasilevin. Benjamin taas on hävinnyt 12 ammattilaisottelustaan vain yhden.

Putkosen ja Benjaminin ottelu on osa Channel 5:n televisioimaa Hennessy Sports -ammattilaisiltaa, jonka pääottelussa Sam Eggington puolustaa kotikentällään keskisarjan WBC Silver -mestaruuttaan tappiotonta ranskalaista Bilel Jkitouta vastaan.

Ammattilaisilta käydään Coventryn Skydome -hallissa. Hallin yksi käyttäjistä on jääkiekkojoukkue Coventry Blaze, jota edustaa suomalainen kiekkokiertolainen Janne Laakkonen.