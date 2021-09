Raakaöljyn hinta nousi korkeimmilleen lähes kolmeen vuoteen – koronarajoitusten helpottumisen odotetaan nostavan kulutusta

Raakaöljyn hinta on noussut korkeimmilleen lähes kolmeen vuoteen. Pohjanmeren Brent-laadun hinta kohosi tiistaina yli 80 dollariin tynnyriltä. Myös Yhdysvaltain viitelaadun WTI:n hinta on noussut.

Hintojen nousu johtuu markkinakommenttien mukaan siitä, että kulutuksen odotetaan kasvavan koronarajoitusten helpottuessa. Asiaan vaikuttaa myös raakaöljyvarastojen supistuminen.

Maakaasun hinta on puolestaan kohonnut korkeimmilleen seitsemään vuoteen.

Raakaöljyn ja maakaasun hinnat ovat nousussa, vaikka maailmantalouden kasvu on hidastumassa kiivaimman vaiheen jälkeen.

Alimmillaan Brentin hinta kävi 16 dollarissa tynnyriltä, kun korona iski maailmantalouteen viime vuoden alkupuolella.

Suomessa bensiinin 95E10-laadun keskihinta on Polttoaine.net-sivuston mukaan 1,724 euroa litralta.

https://polttoaine.net/index.php?cmd=kaikki

STT

