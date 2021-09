Rahapelaamista sääntelevä uudistus eteni eduskunnan käsittelyyn – pakollinen tunnistautuminen laajennettaisiin kaikkeen rahapelaamiseen

Hallitus on antanut arpajaislain uudistamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Esityksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja lujittaa Veikkauksen monopolijärjestelmää. Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat pääosin voimaan ensi vuoden alusta.

Esityksessä rahapelipelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Myös arpajaislain vastaiseen markkinointiin puututaan.

Hallituksen esittää, että pakollinen tunnistautuminen laajennetaan kaikkeen rahapelaamiseen. Peli- ja pelaajatietoa hyödynnettäisiin muun muassa haittojen ehkäisyssä.

Sen sijaan hallitus ei ehdota, että nykyisen kaltaisesta raha-automaattien sijoittelusta esimerkiksi kioskeihin ja kauppoihin luovuttaisiin.

Poliisihallitus voisi esittää seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Se voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

STT