Ratakelaaja Henry Manni menee 800 metrin finaaliin

Ratakelaaja Henry Manni on kelannut T34-luokan 800 metrin finaaliin Tokion paralympialaisissa. Manni oli oman alkueränsä kolmas ja karsintojen neljäs ajalla 1.46,84.

Mannin vuonna 2017 kelaama Suomen ennätys on 1.41,28. Kauden paras aika 1.41,91 olisi sekin heittänyt miehen alkuerien ykköseksi.

Alkuerien nopeimman ajan kelasi Yhdistyneitä arabiemiraatteja edustava Mohamed Alhammadi ajalla 1.45,50.

Kahdesta alkuerästä meni kummastakin jatkoon kolme parasta, minkä lisäksi aikavertailun perusteella valittiin kaksi finalistia.

800 metriä on Mannin päämatka Tokiossa. Alkuviikolla hän tuli viidenneksi 100 metrillä.

STT

