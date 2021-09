Rauma 21 toi sotilaita Salon kaduille – Joukot etsivät merkkejä vihamielisestä toiminnasta

Porin prikaatin järjestämä Rauma 21 -paikallispuolustusharjoitus näkyy tällä viikolla Salossa ja Kemiönsaarella. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 900 reserviläistä, varusmiestä ja puolustusvoimain henkilökuntaan kuuluvaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla.

Harjoituksen pääpaino on paikallisjoukkojen toiminnassa sekä siihen liittyvässä viranomaisyhteistyössä.

– Nyt Salossa harjoitellaan itäisen Varsinais-Suomen puolustamista, alueen valvontaa, turvaamista ja vihamielisen toiminnan havainnointia, sanoo Varsinais-Suomen paikallisjoukkojen komentaja everstiluutnantti Petteri Iitti.

– Tässä harjoituksessa ollaan vielä rauhan tilassa, mutta on otettu käyttöön kohotettu valmius mahdollisen vihamielisen toiminnan takia. Ollaan siis nostettu puolustusvalmiutta, Iitti kertoo.

Harjoitus on osin jatkoa keväällä pidetylle Salo 21 -paikallispuolustusharjoitukselle. Tuolloin reserviläiset eivät voineet koronan takia osallistua siihen, ja heidän osuutensa siirrettiin mukaan Rauma 21 -paikallispuolustusharjoitukseen.

– Maakuntajoukko on lähtökohtaisesti nyt ensimmäistä kertaa Salon seudulla, joskin jo keväällä mukana oli joitakin avainhenkilöitä, komentaja Iitti kertoo.

Harjoituksissa käytetään Iitin mukaan jalkaväen kevyttä aseistusta, vähän raskasta ryhmäaseistusta ja kevyttä ja raskasta ajoneuvokalustoa sekä kuorma-autoja. Paikallispuolustuksen joukoilla on yllään normaali taisteluvarustus.

Harjoitus on näkynyt alkuviikolla etenkin Halikossa, jossa paikallisjoukot pitävät komentokeskustaan Halikon seurakuntatalolla, ja myös Salon urheilupuiston parkkipaikalla ja Urheilutalolla. Myös Kiikalan maastossa on harjoiteltu ja tehty harjoitusammuntoja. Paikallispuolustusharjoitukset loppuvat käytännössä perjantaina.

Keskiviikkona harjoiteltiin muun muassa saattueen turvaamista. Harjoituksessa simuloidaan tilanne, jossa Skinnarvikin tukikohdasta siirretään puolustusvoimain materiaalia joukoille maakunnan alueella. Saattuetta turvaa Varsinais-Suomen maakuntakomppanian varapäällikkö Petri Paukkusen johtama joukkue.

Kaarinasta kotoisin oleva Paukkunen kertoo pitävänsä kertausharjoituksista niiden todenmukaisuuden takia.

– Pääsee tekemään ja toimimaan tehtävissä, joita tehtäisiin oikeastikin. Ja mukana on kokenutta ja pätevää porukkaa, ja myös ensikertalaisia, Paukkunen sanoo.

Paukkunen sanoo käyvänsä kertausharjoituksissa kerrasta kahteen vuodessa.

Korona on hankaloittanut osaltaan harjoitusten pitämistä. Joukot pyritään pitämään erillään toisistaan ja reserviläisosastot omissa ryhmissään. Myös kontaktit siviiliväestöön pyritään pitämään minimissään.

– Tärkein asia on, että kaikki harjoitukseen tulevat käyvät läpi terveystarkastuksen. Jos on pientäkään ylähengitystieinfektiota, ei harjoituksiin valitettavasti ole tulemista, everstiluutnantti Petteri Iitti sanoo.

Rauma 21 on yksi Maavoimien viidestä järjestettävästä paikallispuolustusharjoituksesta. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kahdesti vuodessa kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa eri puolella Suomea.