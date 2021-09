Ravintolarajoitukset kevenevät torstaina – anniskelu- ja aukioloajat pitenevät tunnilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla

Ravintoloiden rajoitukset kevenevät torstaista lähtien. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen, jolla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikaa pidennetään tunnilla nykyisestä. Perustasolla olevilla alueilla ei enää vaadita jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa sisätiloissa.

Lisäksi Pohjois-Karjalassa otetaan käyttöön perustason rajoitukset.

Leviämisvaiheen alueilla anniskelu on torstaista lähtien sallittu 7-23 ja ravintolat saavat olla auki 5-24. Baarien ja pubien sisä- ja ulkotiloissa on edelleen käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloiden sisä- ja ulkotiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Edelleenkään tanssiminen ja karaoken laulaminen eivät ole käytännössä sallittuja, koska asiakkaita ohjeistetaan istumaan sisätiloissa paikoillaan.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu 7-01 ja ravintolat saavat olla auki 5-02. Kiihtymisvaiheen alueilla asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu terasseilla, mutta sisällä sallitut asiakasmäärät ovat samat kuin leviämisvaiheen alueilla.

Asetus on voimassa lokakuun loppuun asti.

STT

Kuvat: