Ravintolarajoituksiin esitetään höllennyksiä, anniskelu voisi jatkua pidempään

Ravintoloiden rajoituksiin esitetään kevennyksiä. Tänään koolla ollut sote-ministeriryhmä esittää muun muassa aukioloihin ja anniskeluaikoihin pidennyksiä, joista hallituksen on määrä päättää huomenna valtioneuvoston ylimääräisessä yleisistunnossa.

Esityksen mukaan kiihtymisvaiheen alueiden anniskeluaika jatkuisi aamuyöllä yhteen saakka aiemman puolenyön sijaan ja ravintolaa voisi pitää auki tunnin anniskeluajan päätyttyä. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu jatkuisi vastaavasti 23:een, kun se nykyisin päättyy kello 22.

Lisäksi esityksessä perustason alueilla ei enää vaadittaisi jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa.

Yhä sidottu epidemiatasoihin

Hallitus linjasi uudessa koronastrategiassaan viime viikolla, että alueellisista epidemiavaiheista ja niihin liitetyistä valtakunnallisista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Nykyisellään ravintolarajoitukset on sidottu epidemiatasoihin. Tiedossa ei ole, miten reilun kuukauden kuluttua on tarkoitus toimia, jos tavoiteltu kattavuus silloin saavutetaan ja epidemiatasoista luovutaan. Sekin on vielä STT:n tietojen mukaan auki, linjaavatko mahdollisista ravintolarajoituksista sen jälkeen alueet vai edelleen valtioneuvosto.

– Alan toimijat eivät tiedä, millaiset työvuorot ihmisillä pitäisi olla ylihuomenna, mutta niillä ei myöskään ole mitään arvausta, kenen pillin mukaan tässä hypitään kuukauden päästä, kuvaili yksi hallituslähde.

