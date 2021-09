Rovanperän keskittyminen ja kalusto kestivät Akropolis-rallin loppuun saakka – suomalainen otti toisen voittonsa MM-sarjassa

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä otti toisen voittonsa rallin MM-sarjassa, kun hän oli taitavin Kreikassa ajetussa Akropolis-rallissa. Hän sinetöi voittonsa kilpailun päättäneellä power stage -erikoiskokeella ja kukisti Hyundain Ott Tänakin lopulta ylivoimaisella 42,1 sekunnin erolla.

Rovanperän johto ennen päätöspäivän kolmea erikoiskoetta oli puolisen minuuttia, joten suomalainen pystyi välttelemään riskejä sunnuntain erikoiskokeilla. Toisaalta sopivan rohkea ajo toi voiton ja viisi lisäpistettä vielä kisan päättäneellä power stagella.

– Iso kiitos tiimille. Jokainen teki hienoa työtä. Meillä oli täydellinen auto, ralli oli kova, ja kilpailu sujui virheittä koko ajan. Toivon vähintään samanlaista vauhtia Suomessa, mutta saas nähdä, Rovanperä kertoi kenttähaastattelussa.

Aiemmin tällä kaudella Rovanperä oli nopein Viron MM-rallissa, mutta voitto Kreikassa nosti hänet tiukkaan nippuun tallitoveri Elfyn Evansin ja Hyundain Thierry Neuvillen kanssa. Kolmikko miehittää MM-sarjan sijoja kahdesta neljään. Evansilla on 136, Neuvillellä 130 ja Rovanperällä 129 pistettä.

Vain Toyotan Sebastien Ogier on karkuteillä. Ogier kaasutteli Kreikassa kolmanneksi, ja hän on kerännyt 180 pistettä.

Seuraava kilpailu ajetaan lokakuun alussa Jyväskylän seudulla. Kilpailuja on jäljellä kolme.

Petteri Ikonen

STT

