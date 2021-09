Rummunlyöjänkadulle ilmettä ja esteettömyyttä – Salo saneeraa pahoin vajonneita katuja

Salon Rummunlyöjänkadun ilme jokirannan päästä on muuttumassa melkoisesti. Kadusta tulee helppokulkuinen, ryhdikäs ja vehreä.

Inkerinkadun ja Siltavoudinkadun välisen korttelin katualue ja jalkakäytävät on nostettu ja kerrostalojen sisäänkäynnit on saatu esteettömiksi. Rappukäytävästä pääsee astumaan tai rullaamaan suoraan jalkakäytävälle ilman pienintäkään notkahdusta.

Kadun varren istutuslaatikoihin tulee puita ja pensaita. Vihreys jatkuu myös pysäköintikaistoilla. Kaistat rakennetaan golfkivistä, joiden väleissä kasvaa nurmikko. Sen kautta hulevedet imeytyvät maahan. Ainoastaan ajokaistat on asfaltoitu.

Rummunlyöjänkadun saneeraus on jatkoa viime syksynä Kirkkokadun korttelissa tehdylle vastaavanlaiselle kohennukselle.

– Saneeraus lähti taloyhtiöitten aloitteesta. Talojen sisäänkäynnit eivät olleet esteettömiä, ja saimme useita aloitteita, että katua pitää nostaa. Alueen kerrostaloissa asuu aika paljon iäkkäitä ihmisiä, kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm kertoo.

Suunnitelma on, että Rummunlyöjänkatuun ja Kirkkokatuun nivoutuva, 400 metrin mittainen Inkerinkatu saneerataan ensi vuonna. Budjettiin on sitä varten ehdotettu 690 000 euron määräraha. Kohde on selvästi kahta aiempaa kalliimpi työn laajuudesta johtuen.

Saneerauksen pääurakoitsija on Maansiirto Perala Oy Halikosta. Parhaillaan työmaalla tekee laatoituksia, reunakiveyksiä ja istutuksia aliurakoitsija, Iloniemen Viherrakennus Raatalasta.

– Punasaarnia, taalainkoivua, koivuangervoa, rusovuohenkuusamaa, toimitusjohtaja Jari Lehtinen luettelee istutettavia puita ja pensaita.

Ne ovat samoja tuttuja, joita Viherrakennus istutti vuosi sitten Kirkkokadulle. Silmäys naapurikadulle osoittaa, että yleisilme on vehreä. Ilmettä antavat erilaiset graniitti- ja betonikivipinnat.

– Luova viherrakentaminen on hieno ajatus kaupunkialueella. Ettei ole pelkkää betonia.

Tärkeintä on esteettömyys. Lehtinen kertoo, että rappukäytävien ulko-ovilta oli 20–25 sentin pudotukset jalkakäytävälle. Ulko-oville oli asennettu alumiinisia kulkuluiskia, mutta enää niitä ei tarvita.

Elokuussa alkanut työmaa on valmis lokakuun loppuun mennessä.

Helenankatu kuntoon lähiviikkoina

Helenankatu Sepänkadulta Ilolankadulle laitetaan kuntoon lähiviikkoina. Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm kertoo, että kadulle rakennetaan jalkakäytävä, kadun pinta muotoillaan uudelleen ja asfaltoidaan sen jälkeen.

– Muotoilulla varmistetaan, että sadevedet menevät oikeisiin paikkoihin.

Kadunvarren asukkaat ovat olleet harmistuneita, sillä Helenankadun toinen ajokaista on ollut koko kesän asfaltoimatta. Ajokaista on ollut sorapintainen ja kuoppainen. Katua ovat rasittaneet runkovesiputken vaihtaminen ja kerrostalotyömaa.

Söderholm sanoo töiden viivästyneen kiireisen kesän takia.