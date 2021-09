Ruotsi luopuu tänään lopuistakin koronarajoituksista – muun muassa tapahtumien yleisömäärää ei enää rajoiteta

Ruotsi luopuu tänään käytännössä kaikista jäljellä olevista koronarajoituksista.

Ravintoloilta esimerkiksi poistuvat aukioloaikoja ja pöytäseurueiden kokoa rajoittavat sääntelyt, eikä julkisten ja yksityisten kokoontumisten osallistujamääriä enää rajoiteta. Tähän asti tapahtumien osanottajamäärien yläraja on määräytynyt sen mukaan, järjestetäänkö tapahtuma sisällä vai ulkona ja onko siellä istumapaikkoja.

Myös etätyösuositus poistuu. Jäljelle jäävät vain ihmisten henkilökohtaiset rajoitukset eli käsien pesu ja kotona pysyminen oireisena.

Ruotsin hallitus ja terveysviranomaiset ovat perustelleet rajoitusten poistamista maan korkealla rokotuskattavuudella. Yli 16-vuotiaista yli 83 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 76 prosenttia kaksi rokoteannosta.

Ruotsissa on todettu pandemian aikana yli 1,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 14 700 virukseen liittyvää kuolemaa.

Kuolemia on raportoitu yli kolme kertaa niin paljon kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä, minkä on katsottu johtuvan Ruotsin löyhemmästä linjasta rajoitustoimien suhteen. Etenkin pandemian alkuvaiheessa Ruotsi profiloitui kevyen rajoituslinjan kannattajana, mutta otti myöhemmin käyttöön tiukempia rajoituksia.

Tartuntamäärät kasvoivat elokuussa ja syyskuun alussa viruksen deltamuunnoksen vetäminä yli tuhanteen päivässä, mutta olivat silti kaukana viime talven ja kevään huippulukemista. Parin viime viikon aikana päivittäiset tartuntamäärät ovat jälleen laskeneet.

Rokotusten ansiosta koronakuolemiakaan ei ole viime aikoina kirjattu kuin muutamia päivittäin, kun viime talvena niitä raportoitiin pahimmillaan toistasataa päivässä.

Lähteenä uutistoimisto TT, Folkhälsomyndigheten ja Krisinformation.se

Anssi Rulamo

STT

