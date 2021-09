Ruotsin sosiaalidemokraattien johtoon nousemassa Magdalena Andersson

Ruotsissa sosiaalidemokraatit saavat uuden puheenjohtajan marraskuussa, ja hänen nimensä on mitä todennäköisimmin Magdalena Andersson. Hän toimii tällä haavaa valtiovarainministerinä.

Anderssonin valintaa ehdottaa sosiaalidemokraattien vaalivaliokunta.

– Tästä tulee historiallista, sanoi vaalivaliokunnan puheenjohtaja Elvy Söderström.

Anderssonin mukaan on suuri kunnia, että häntä ehdotetaan puolueen puheenjohtajaksi, ja samalla hän kiitti kaikkia jäseniä tuesta.

Hän totesi, että suuttumus epäoikeudenmukaisuuksista teki hänestä sosiaalidemokraatin ja että sama suuttumus ohjaa häntä edelleen.

Anderssonin mielestä erityisesti yhteistyö on leimallista ruotsalaiselle mallille.

– Olemme yli sata vuotta osoittaneet, että yhteiskuntaa on mahdollista rakentaa oikeudenmukaisemmaksi yhteistyöllä, jolloin jokainen meistä voi kehittyä ja kasvaa. Silloin yhteiskunta saa edellytyksiä kehittyä, Andersson sanoi.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan paikka aukeni, kun nykyinen puoluejohtaja ja pääministeri Stefan Löfven ilmoitti kesällä jättävänsä marraskuussa pääministerin ja puoluejohtajan tehtävät.

Uuden puheenjohtajan valinta tapahtuu sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa, joka pidetään 3.-7. marraskuuta. Uuden puoluejohtajan on saatava valtiopäivien tuki, jos mielii jatkaa Löfvenin jäljissä pääministerinä.

STT

