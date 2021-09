Russell sai odotetusti unelmapestin Mercedekselle: ”Haluan tarttua tähän mahdollisuuteen kaksin käsin”

Brittikuljettaja George Russell korvaa odotetusti Valtteri Bottaksen Mercedes-tallissa. Formula ykkösten MM-sarjaa viime vuodet hallinnut talli vahvisti tiistaina Russellin ensi kauden sopimuksen.

Russellille, 23, siirto Williamsilta Mercedekselle on askel kohti menestymisen mahdollisuuksia, sillä Mercedes on voittanut tallien välisen maailmanmestaruustaistelun seitsemänä vuonna peräkkäin.

– Tämä on minulle erityinen päivä. Haluan tarttua tähän mahdollisuuteen kaksin käsin, Russell kommentoi tallin tiedotteessa.

Hän myönsi, että tallin vaihto vaatii valtavasti opettelua, sillä mittasuhteet muuttuvat kertaheitolla täysin. Mercedes on F1-sirkuksessa tyystin toisenlainen työpaikka kuin pikkutalliksi nykyään luokiteltava Williams.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff vakuutti, ettei kuljettajavalinta ollut yksiselitteinen. Bottas oli tehnyt viiden kauden ajan tinkimätöntä työtä Mercedeksen menestyksen eteen.

– Nyt Georgella on mahdollisuus ottaa urallaan uusi askel, Wolff sanoi.

Bottas, 32, ajaa Mercedeksellä viidettä kauttaan korvattuaan vuonna 2016 Nico Rosbergin. Hän siirtyy maanantaina julkistetulla monivuotisella sopimuksella Alfa Romeolle Kimi Räikkösen tilalle. Mercedeksellä Bottas jäi kakkoskuskin rooliin yhdeksästä F1-voitosta huolimatta.

Myrskyvaroitus viime kaudella

Ensi kaudella Mercedeksen molemmat kuljettajat ovat brittejä, sillä Russell ajaa maanmiehensä Lewis Hamiltonin tallikaverina. Hamilton teki heinäkuussa kahden vuoden jatkosopimuksen, joka pitää hänet tallissa kauden 2023 loppuun.

– Olen seurannut Lewisia siitä asti, kun ajoin kartingia. Hän on ollut roolimallini radalla ja sen ulkopuolella, joten voin oppia häneltä paljon kuljettajana, ammattilaisena ja ihmisenä, Russell korosti.

Kolme kautta Williamsilla ajanut Russell tuurasi viime joulukuussa koronavirustartunnan saanutta Hamiltonia ja haastoi Sakhirin radalla Bottaksen kunnon kilvanajoon ohittamalla paalulta lähteneen suomalaisen jo startissa. Russellin voitto kariutui kuitenkin tallin rengassähläilyyn.

Tämän kauden MM-sarjassa Russell on 15. sijalla 13 pisteellä. Kausi jatkuu viikonloppuna Italian Monzassa.

STT

