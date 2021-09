Ruusuvuori nappasi komean voiton Kazakstanissa – suomalaispelaaja kukisti turnauksen ykköseksi sijoitetun

Emil Ruusuvuori kukisti Kazakstanin Nur-Sultanissa pelattavan ATP-tennisturnauksen toisella kierroksella Venäjän Aslan Karatsevin 7-6 (8-6), 6-4. Karatsevin voittaminen on hieno suoritus, sillä hän on turnauksen ykkössijoitettu ja miesten maailmanlistalla 25:s.

Ruusuvuori pääsi toiselle kierrokselle, kun ranskalaisvastustaja Benjamin Bonzi luovutti avauserän jälkeen.

Sijoittamaton Ruusuvuori mursi Karatsev-ottelun avauserässä vastustajansa syötön kahdesti, mutta saman teki venäläisvastustaja. Tiukan katkaisupelin Ruusuvuori vei nimiinsä.

Toisen erän alkupuolella molemmat mursivat toisensa syötön kertaalleen. Ruusuvuori nousi syötönmurrolla 5-4-johtoon ja vei erän ja ottelun lopulta nimiinsä. Ruusuvuori kohtaa seuraavaksi Valko-Venäjän Ilja Ivashkan, joka on sijoitettu turnauksessa kahdeksanneksi.

Harri Heliövaara eteni brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa nelinpelin toiselle kierrokselle. Kaksikko voitti Hollannin David Pelin ja Pakistanin Aisam-ul-Haq Qureshin 7-6 (7-4), 6-3.

Heliövaara ja Glasspool kohtaavat seuraavaksi Meksikon Santiago Gonzalezin ja Argentiinan Andres Moltenin, jotka on sijoitettu turnauksessa ykkösiksi.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: